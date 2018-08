La contadora pública autorizada Teresa Fuentes, nominada por el gobernador Ricardo Rosselló para asumir las riendas del Departamento de Hacienda, dijo hoy desconfiar de los datos que generan los sistemas “obsoletos” de la agencia, esenciales no solo para medir los recaudos del Gobierno, sino para encaminar la transformación que requiere el país.

“No es que no haya transparencia, son los parchos en el sistema. Los sistemas no son confiables y la data muchas veces es mala y desgraciadamente se toman decisiones con data que no es confiable”, reconoció Fuentes.

Una de las cosas que se está trabajando de manera inmediata, dijo, es una transición a un sistema de contabilidad central y el desarrollo del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) para que maneje por completo la parte fiscal del gobierno de Puerto Rico.

“Yo confío que vamos a estar un poco más actualizados y vamos a tener data que se pueda dar más rápido, que sea comparable y que esté actualizada, porque con sistemas y parchos yo misma tengo a veces preocupación si la data es buena y, desgraciadamente, es la data que, por ejemplo, la misma Junta (de Supervisión Fiscal) está utilizando para tomar decisiones. Es un problema que más allá de la transparencia, es la confiabilidad de los sistemas que tenemos”, señaló Fuentes.

Las expresiones de la contadora se dieron durante una vista de la Comisión de Nombramientos, presidida por Thomas Rivera Schatz, que evaluó sus credenciales para asumir el cargo. El líder senatorial adelantó que será confirmada hoy por el pleno del Senado.

“En el pleno del senado estaremos trayendo ate la consideración del cuerpo su nombramiento y esperamos confirmarla en la tarde de hoy para que, si nos puede acompañar, así lo haga…sepa que eso va a ocurrir en el día de hoy”, expresó Rivera Schatz al concluir la vista pública.

Durante la vista, Fuentes se expresó también en contra de la imposición del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aunque Rivera Schatz sostuvo que el modelo no será implementado a nivel local. “El IVA está predicado en un sistema que tiene que tener controles de entrada y aduanales, los cuales nosotros no tenemos porque eso lo maneja el gobierno federal”, indicó.,

A esta razón se suma lo corta de la cadena de suministros de Puerto Rico y la cantidad de cumplimientos que requiere el sistema, lo que les impondría a las compañías unos costos que muchos no podrían asumir, dijo.

“Si nos quejamos hoy de que Puerto Rico tiene demasiado requerimientos, muchos reglamentos, mucha burocracia, el sistema deIVA solo va a acrecentar eso”, señaló.

La reforma contributiva, dijo, sigue su curso. Mientras, el Código de Incentivos, el cual está descartado por la Legislatura tal y como había sido presentado, Fuentes afirmó que se trata de un área que hay que revisar y entiende que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) está en ese proceso.

“Yo estoy confiado y seguro de que eventualmente ambas medidas se aprobarán”, dijo Rivera Schatz en referencia al código de incentivos y la reforma contributiva que, por su parte, busca elevar la fiscalización y mejorar las herramientas tecnológicas.

La funcionaria indicó que al momento no está contemplado elevar los impuestos.

A preguntas del senador popular Cirilo Tirado sobre qué directriz seguiría si llegara una orden de la Junta de Supervisión Fiscal que conflija con una orden el Gobernador, Fuentes dijo que: “soy parte de esta administración y mi jefe es el gobernador de Puerto Rico y yo tengo que seguir esas instrucciones”.

Rivera Schatz, sin embargo, le dio otro consejo: “Yo le voy a aconsejar que independientemente de quién le sugiera o le dé una directriz, haga lo correcto. La Junta se ha equivocado, la Legislatura se ha equivocado y el Gobernador también, le pasó con la Ley 80”.