Río Grande. - Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en Puerto Rico reciben, en promedio, 40% menos dinero que sus contrapartes en el continente cada mes. Sin embargo, esa disparidad podría llegar a su fin si el Congreso federal aprueba que la isla entre en el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP, por sus siglas en inglés).

Desde hace años, la industria de alimentos en Puerto Rico trabaja con el Congreso de Estados Unidos para convencerle de la necesidad de que otorgue paridad de fondos a la isla, como sucede en los estados y los territorios de Guam e Islas Vírgenes.

“Creo que este año Puerto Rico va a lograr el SNAP. No digo que va a ser fácil, pero tenemos tanto apoyo… hay que ver cómo el pueblo de Puerto Rico ha empujado”, expresó Lillian Rodríguez, directora de la Coalición para la Seguridad Alimentaria a los socios dueños de Supermercados Econo y a suplidores de la cadena que ayer participaron del Encuentro Familiar Econo y que se llevó a cabo en el Wyndham Río Mar en Río Grande.

Rodríguez indicó que “la disparidad es muy alta” entre Puerto Rico y los estados. Mencionó que una persona que reciba $1,100 aproximadamente en ingresos mensuales cualifica para recibir el SNAP, pero en Puerto Rico sería rechazado. El ingreso máximo que una persona puede recibir en Puerto Rico para cualificar para el PAN son $619 mensuales.

Ese límite de $619 lo determinó el gobierno de Puerto Rico -no el gobierno federal- ya que así entiende que pueden ayudar mejor a los más necesitados.

En Puerto Rico hay 1.36 millones de beneficiarios, y de ellos el 56% vive solo. Un 22% son niños y 6% son discapacitados.

“Estas no son personas que no quieren trabajar, son personas vulnerables”, dijo Rodríguez.

Además, hay 55,000 universitarios en la isla que reciben el beneficio. Puerto Rico obtuvo $2,815 millones en fondos del PAN el año pasado que junto a otra asignación especial elevó los fondos para alimentos a $3,200 millones.

Lo que está en la mesa

Rodríguez explicó que, en este momento, hay dos propuestas ante el Congreso para manejar la transición del PAN al SNAP. La duda es cómo se haría la transición, si comenzando por una región geográfica, o por tipo de población, ejemplo: adultos mayores o niños.

Sea cual sea la propuesta que escoja el Congreso, Rodríguez estimó que el proceso de transición durará cinco años. “No es mucho tiempo. Ustedes han esperado 41 años por ese cambio”, agregó.

“La transición de Puerto Rico a SNAP es un esfuerzo complejo y costoso, pero factible, que proveerá apoyo económico a los puertorriqueños”, manifestó, por su parte, Gretchen Sierra-Zorita, directora adjunta para Puerto Rico y los Territorios en la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca.

Sierra-Zorita aclaró que la administración federal no puede ingresar a Puerto Rico en el SNAP, pues corresponde al Congreso aprobar legislación a esos fines. Y aunque indicó que no puede asegurar que los congresistsas, en efecto, así lo harán, mencionó que podría ocurrir tan rápido como en septiembre próximo.

“La reautorización del ‘Farm Bill’ provee una oportunidad inmediata para iniciar esta transición. El Congreso se encuentra actualmente en el proceso de desarrollar el ‘Farm Bill’ de 2023, que se espera que se presente en septiembre de 2023″, dijo Sierra-Zorita.

El “Farm Bill” es el principal instrumento de política agrícola y alimentaria del gobierno federal. Cada cinco años, el Congreso se ocupa de la renovación y revisión del mismo.

Dudas sobre los beneficios

Algunos socios de Econo preguntaron acerca de los beneficios que algunas personas podrían perder con la transición entre ambos programas, en particular los adultos mayores. Rodríguez aseguró que esa población no perderá ningún beneficio.

No obstante, Sierra-Zorita mencionó que los universitarios no podrán acogerse al SNAP, debido a que esa población no es elegible bajo el programa suplementario.

Mientras, Pablo Quiñones, dueño de cinco supermercados Econo, dijo que le preocupa la dependencia de fondos federales que tiene casi la mitad de la población puertorriqueña para alimentarse. “Si esperamos que nos manden más dinero federal, Puerto Rico no va a superarse. La gente tiene que estudiar, trabajar y salir adelante. Si le quitas el orgullo al ser humano, así no progresamos”, afirmó Quiñones.

Sin embargo, la visión de la administración Pierluisi y de la Coalición que dirige Rodríguez es que el cambio a SNAP ayudará a mover la economía y que más personas entrarán en la economía formal.

“Podemos transformar a Puerto Rico. Con el SNAP, las personas podrán ganar el doble y cualificarían todavía. Ahora aquí se castiga por trabajar”, manifestó Luis Dávila Pernas, director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA por sus siglas en inglés), quien se comunicó desde Washington, D.C.

Asimismo, el economista Gustavo Vélez opinó que la conversación en el Congreso tiene que centrarse en que Puerto Rico está haciendo reformas estructurales para encaminar la economía. “Esa es la mejor manera de llevar el mensaje”, opinó.

“Esto no es un chantaje, pero si el Congreso no nos da las herramientas, Puerto Rico va a caer en recesión, la gente se irá para allá. Y si se pierde otro millón (de personas) el país se tranca”, reflexionó Vélez.

Agregó el economista que “la transición a SNAP es una gran reforma estructural y social, si se ata a la creación de empleos y si se enlaza a los agricultores locales”.

Otro mensaje que Puerto Rico lleva a los congresistas es que si aprueban que la isla entre a SNAP, más dinero regresaría de vuelta a Estados Unidos. Esto debido a que entre el 80% y 85% de las importaciones de alimentos en Puerto Rico provienen de Estados Unidos.