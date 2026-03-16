Cerca de 30 vuelos del Aeropuerto Luis Muñoz Marín están cancelados o retrasados
Según Aerostar, los cambios y cancelaciones se deben las condiciones del clima
16 de marzo de 2026 - 10:41 AM
16 de marzo de 2026 - 10:41 AM
Cerca de uno 30 vuelos que salen o llegan al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín están cancelados o retrasados.
La empresa Aerostar, operadores del aeropuerto, anunciaron que al menos 14 vuelos que se supone viajaran este lunes a San Juan están cancelados o retrasados a causa de las condiciones del clima.
Estos vuelos venían procedentes de ciudades como Nueva York, Orlando y Filadelfia. En total, hay nueve vuelos cancelados y el restro todavía aparecen como retrasados.
Las líneas aéreas más afectadas son Spirit, Frontier, Delta, American Airlines, Southwest y JetBlue. Estos retrasos y cancelaciones afectarán a 2,296 pasajeros con destino a Puerto Rico.
Mientras, hay 12 vuelos cancelados y otro con retraso en su salida de San Juan. Otros 2,497 pasajeros están afectados por estas cancelaciones. Estos vuelos iban destino a ciudades como Orlando, Boston, Nueva York y Filadelfia.
Todos los cambios y cancelaciones se deben a las condiciones del clima, según informó Aerostar.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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