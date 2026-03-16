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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cerca de 30 vuelos del Aeropuerto Luis Muñoz Marín están cancelados o retrasados

Según Aerostar, los cambios y cancelaciones se deben las condiciones del clima

16 de marzo de 2026 - 10:41 AM

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Las líneas aéreas más afectadas son Spirit, Frontier, Delta, American Airlines, Southwest y JetBlue. (Suministrada)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

Cerca de uno 30 vuelos que salen o llegan al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín están cancelados o retrasados.

La empresa Aerostar, operadores del aeropuerto, anunciaron que al menos 14 vuelos que se supone viajaran este lunes a San Juan están cancelados o retrasados a causa de las condiciones del clima.

Estos vuelos venían procedentes de ciudades como Nueva York, Orlando y Filadelfia. En total, hay nueve vuelos cancelados y el restro todavía aparecen como retrasados.

Las líneas aéreas más afectadas son Spirit, Frontier, Delta, American Airlines, Southwest y JetBlue. Estos retrasos y cancelaciones afectarán a 2,296 pasajeros con destino a Puerto Rico.

Mientras, hay 12 vuelos cancelados y otro con retraso en su salida de San Juan. Otros 2,497 pasajeros están afectados por estas cancelaciones. Estos vuelos iban destino a ciudades como Orlando, Boston, Nueva York y Filadelfia.

Todos los cambios y cancelaciones se deben a las condiciones del clima, según informó Aerostar.

Tags
TurismoAeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín
ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
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