Cerca de 30 vuelos del Aeropuerto Luis Muñoz Marín están cancelados o retrasados

Cerca de uno 30 vuelos que salen o llegan al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín están cancelados o retrasados.

La empresa Aerostar, operadores del aeropuerto, anunciaron que al menos 14 vuelos que se supone viajaran este lunes a San Juan están cancelados o retrasados a causa de las condiciones del clima.

Estos vuelos venían procedentes de ciudades como Nueva York, Orlando y Filadelfia. En total, hay nueve vuelos cancelados y el restro todavía aparecen como retrasados.

Las líneas aéreas más afectadas son Spirit, Frontier, Delta, American Airlines, Southwest y JetBlue. Estos retrasos y cancelaciones afectarán a 2,296 pasajeros con destino a Puerto Rico.

Mientras, hay 12 vuelos cancelados y otro con retraso en su salida de San Juan. Otros 2,497 pasajeros están afectados por estas cancelaciones. Estos vuelos iban destino a ciudades como Orlando, Boston, Nueva York y Filadelfia.