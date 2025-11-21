Opinión
21 de noviembre de 2025
83°ligeramente nublado
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cierran la pista del aeropuerto de Culebra por incidente con avión que transportaba a cinco personas

La nave sufrió un desperfecto al momento del aterrizaje

21 de noviembre de 2025 - 4:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De los trabajos de rehabilitación en la PR-251 de Culebra se beneficiarán el Aeropuerto Benjamín Rivera Noriega, el Centro Vacacional de la playa de Flamenco, Flamenco Resort, entre otros. (archivo)
La pista del aeropuerto de Culebra.
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

La pista del aeropuerto Benjamín Rivera Noriega, en Culebra, permanece cerrada este viernes, luego de que una aeronave de Vieques Air Link sufrió un desperfecto al momento del aterrizaje, confirmó la Autoridad de Puertos de Puerto Rico (APPR).

José Román, director de Aviación de la corporación pública, precisó que el piloto del avión modelo Piper Cherokee Six, explicó a las autoridades que, cuando aterrizó, el avión perdió aire en un neumático del tren de aterrizaje derecho.

La aeronave provenía del aeropuerto José Aponte de la Torre, en Ceiba.

“Al aplicar los frenos para no perder el control, se le vacía la goma del tren de arterrizaje izquierdo y cuando llega al área verde, el tren de aterrizaje derecho colapsó”, explicó el funcionario.

Producto del impacto, se registró una filtración de combustible.

Román indicó que el avión transportaba a cinco personas, además del piloto. Todos, aseguró, se encuentran en buen estado de salud.

“Todos están bien y llegaron al destino y fueron verificados y nadie resultó con ninguna necesidad de ser atendidos”, puntualizó.

“Actualmente personal de Puertos y Bomberos están atendiendo un liqueo de combustible para proceder a remover la aeronave”, agregó.

Este es el segundo incidente de seguridad que registra la APPR en lo que va de día.

Más temprano, un avión modelo Piper Archer, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), perdió un neumático al despegar, lo que requirió la movilización de personal de seguridad en las instalaciones.

A bordo de la aeronave iban dos personas: el piloto, un estudiante de la Escuela de Aviación de la mencionada institución académica, y su instructor.

“Se indica a la torre de control que se le salió una goma del tren de aterrizaje. Personal de Puertos va a la pista y encuentran parte del tren de aterrizaje derecho”, explicó Román.

“El avión estuvo por espacio de una hora dando vueltas consumiendo combustible para hacer el aterrizaje más seguro y se hizo el aterrizaje sin ningún efecto adverso”, añadió.

ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
