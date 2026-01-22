Crucero de lujo escoge a San Juan como puerto base

Madrid, España - El crucero Explora III de la línea de cruceros Explora Journeys, división de cruceros de lujo de MSC Cruises, escogió a San Juan como su puerto base para las próximas dos temporadas invernales.

Según la gobernadora Jenniffer González, el impacto económico será de casi $11 millones, ya que la línea de cruceros también seleccionó a la isla como puerto base de otras embarcaciones.

Concretamente, durante del año fiscal 2027, 14 de las 18 visitas de las embarcaciones Explora I y Explora II serán puerto base, mientras que en el año fiscal 2028, el Explora I y el Explora IV realizarán 19 paradas puerto base en 21 visitas a la isla.

“No es que esta embarcación va a ser una parada en Puerto Rico, sino que hará de Puerto Rico su puerto base”, recalcó la mandataria durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

“Nos sentimos muy orgullosos de tener varias líneas de nivel internacional en Puerto Rico”, agregó. “Por eso confiamos plenamente que la Isla del Encanto se desarrollará aún más en el 2026″.

La embarcación, que cuenta con 463 suites con vista al mar, estará en los muelles capitalinos tan pronto como el 1 de noviembre próximo.

Se trata del barco más lujoso y moderno de la flota de Explora Journeys, destacó, por su parte, la directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles.

1 / 16 | Así se ve el exhibidor de Puerto Rico en la Feria Internacional de Turismo 2026. El exhibidor de Puerto Rico este 2026 en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en España, resalta las playas, cascadas, ríos y bosques de la isla, además de la belleza arquitectónica del Viejo San Juan. - Suministrada 1 / 16 Así se ve el exhibidor de Puerto Rico en la Feria Internacional de Turismo 2026 El exhibidor de Puerto Rico este 2026 en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en España, resalta las playas, cascadas, ríos y bosques de la isla, además de la belleza arquitectónica del Viejo San Juan. Suministrada Compartir

“Por cuarto año consecutivo, Explora Journeys escoge a San Juan como su puerto base en el Caribe”, recordó. “Estos anuncios son motivo de gran celebración para Puerto Rico y reflejan el compromiso de la administración para el fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo económico”.

El primer barco de la Explora Journey, el Explora I, fue lanzado en el 2023 y su servicio se caracteriza por su carácter familiar y enfoque personalizado, un programa que busca crear conexiones auténticas a través de experiencias customizadas. Los barcos de su flota cuentan con amplios espacios e incluyen variedad de restaurantes, piscinas y otras amenidades que van más allá de los ofrecimientos típicos de un viaje en crucero.

La vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales de MSC Cruises, Rosana Morillo, dijo que Puerto Rico tenía un “compromiso y apuesta inquebrantable para fomentar un turismo de calidad”.