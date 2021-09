The St. Regis Bahía Beach Resort fue sido reconocido por la prestigiosa revista de viajes Travel & Leisure como el hotel número uno en Puerto Rico, mientras que el histórico hotel urbano Condado Vanderbilt obtuvo la tercera posición y el recién inaugurado hotel, solo para adultos, Condado Ocean Club fue reconocido con la cuarta posición.

Los tres galardonados resorts son propiedad y administrados por Paulson Co.

“Estoy muy agradecido por nuestro increíble personal y por los maravillosos huéspedes que votaron por nosotros, de manera independiente, como el mejor hotel de Puerto Rico. Ser propietario de 3 de los 5 mejores hoteles es un premio fantástico que resalta aún más, la excelente acogida que los puertorriqueños brindan a los huéspedes, mientras muestran su rica herencia y cultura. Agradecemos a todos nuestros más de 3,000 empleados por hacernos los mejores”, dijo Fahad Ghaffar, socio de Paulson Co.

Con una puntuación de 92.80, la revista de viajes de renombre mundial, reconoce en su edición de octubre de 2021 a The St. Regis Bahía Beach Resort en su Travel + Leisure 2021 World’s Best Award como el mejor resort en Puerto Rico. Cabe destacar que, por los pasados once años, Travel & Leisure, ha reconocido a esta propiedad, incluyendo su compromiso con la sostenibilidad a largo plazo de su entorno.

PUBLICIDAD

“Es con sumo orgullo y emoción que recibimos el galardón de la prestigiosa revista de viajes Travel & Leisure”, expresó José M. Torres, gerente general de The St. Regis Bahía Beach Resort. “Este logro lo comparto y dedico a nuestro equipo que cada día se esfuerzan en brindar un servicio de la más alta calidad y excelencia, al igual que a los huéspedes y visitantes que han hecho de nuestro hotel y su entorno, su favorito en Puerto Rico”.

Por su parte, Ben Tutt, gerente general del Hotel Condado Vanderbilt, propiedad que obtuvo la tercera posición con una puntuación de 91.09, destacó: “Nos honra ser parte de este reconocimiento de una publicación tan prestigiosa y, más aún, saber que estos resultados representan el sentir de nuestros huéspedes y visitantes. En el Condado Vanderbilt trabajamos día a día para brindar al público experiencias memorables, enmarcadas en la elegancia, la calidad y el servicio de clase mundial que nos caracteriza. Es, además, muy valioso para Puerto Rico como destino el que nuestro hotel figure en esta publicación de alcance internacional, pues permite que muchas más personas conozcan cuán bien lo estamos haciendo y todo lo bueno que tenemos para ofrecerles en la Isla del Encanto”.

Mientras que Albert Charbonneau, gerente general del Condado Ocean Club, el cual obtuvo el cuarto lugar con una puntuación de 87.86, comentó que: “Recibir un reconocimiento como este, a menos de un año de nuestra apertura, es bien gratificante, pues es una manera de saber que hemos encaminado al Condado Ocean Club en la dirección correcta. Me siento muy agradecido del equipo de trabajo, por su compromiso y servicio de excelencia, que representa lo mejor de nuestra gente y lo que hace único a nuestro destino. El resultado de esta encuesta pone de manifiesto el orgullo y la dedicación con la que hacemos nuestra labor y la importancia de nuestro trabajo para continuar fortaleciendo la industria del turismo en Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

Las otras dos hospederías destacadas entre las principales cinco de Puerto Rico son el Dorado Beach, A Ritz-Carlton Reserve y el Fairmont El San Juan Hotel & Casino.

Travel & Leisure es la voz prominente para el viajero sofisticado e insaciable, que ofrece inteligencia experta y el contenido de estilo de vida de viajes inspirador en cualquier lugar. Tiene una circulación de sobre 960 mil lectores, con una audiencia impresa de 6.3 millones y 14 millones de seguidores en redes sociales.