El aeropuerto Luis Muñoz Marín tendrá un nuevo estacionamiento multipisos

Aerostar Airports Holding Puerto Rico firmó el contrato para la construcción de una nueva estructura multipisos de estacionamiento en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), un proyecto que conllevará una inversión de $173 millones y añadirá 2,600 espacios dentro de las instalaciones aeroportuarias.

La iniciativa responde al aumento sostenido en la demanda de estacionamiento, impulsado por el crecimiento en el tráfico de pasajeros y usuarios del aeropuerto, informó el operador privado en declaraciones escritas.

La construcción estará a cargo de CIC Construction, empresa puertorriqueña con 43 años de operación, mientras que el diseño fue encomendado a Benítez, Ramos & Associates, firma local de arquitectura, ingeniería y gerencia de proyectos.

Una vez completada la nueva estructura, el aeropuerto contará con un total de 6,286 espacios en sus instalaciones. (Suministrada)

Según Aerostar, el proyecto tendrá un período estimado de construcción de 39 meses e incluirá un nuevo puente vehicular que conectará el área de mantenimiento de las compañías arrendadoras de autos con la nueva estructura.

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El edificio tendrá aproximadamente 858,000 pies cuadrados de construcción bruta y estará diseñado para una vida útil de más de 75 años, sujeto a un programa adecuado de inspección y mantenimiento. También, incorporará características estructurales para resistir las cargas de viento y sísmicas aplicables en Puerto Rico.

“La firma de este contrato marca un paso importante para atender una necesidad real de nuestros pasajeros, empleados, usuarios de las compañías de alquiler de autos y toda la comunidad aeroportuaria”, expresó Jorge Hernández, presidente de Aerostar Puerto Rico.

La infraestructura contará, además, con un generador de emergencia, una cisterna de agua potable con capacidad de 100,000 galones y un sistema de recolección de agua de lluvia. Asimismo, estará preparada para una futura instalación de paneles fotovoltaicos, aunque estos no forman parte del alcance actual de construcción.

Hernández indicó que el proyecto busca mejorar la circulación vehicular y peatonal, la seguridad y la conectividad entre distintas áreas del aeropuerto, además de fortalecer la capacidad operacional de la instalación.

Actualmente, el aeropuerto cuenta con 3,686 espacios en su estacionamiento multipisos. A esa capacidad se suma un servicio de estacionamiento satélite habilitado recientemente por Aerostar desde The Mall of San Juan, con alrededor de 500 espacios.

Una vez completada la nueva estructura, el aeropuerto contará con un total de 6,286 espacios en sus instalaciones.

El presidente de Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández, y el vicepresidente de CIC Construction, José Torrens, firman el contrato para el nuevo estacionamiento multipisos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Les acompañan el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, el representante Víctor Parés; la senadora por el distrito de Carolina, Marissa Jiménez Santoni; y el director de la Autoridad de Puertos, Norberto Negrón Díaz. (Suministrada)

Por su parte, José Torrens, vicepresidente de CIC Construction, señaló que la empresa asume el proyecto como una oportunidad para aportar a la transformación de la principal puerta de entrada aérea de Puerto Rico.

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Entre sus proyectos figuran Vanderbilt Residences, Ritz-Carlton Reserve Dorado Beach, St. Regis Hotel Bahía Beach, Ocean Drive Residence at Bahía Beach, el Centro de Distribución de Supermercados Econo y diversas instalaciones para empresas farmacéuticas.

“Es un privilegio que Aerostar haya confiado en nuestro equipo para transformar la principal puerta de entrada a Puerto Rico. Asumimos esta responsabilidad con orgullo, y con la satisfacción de que una empresa puertorriqueña pueda aportar a un proyecto de esta importancia y, con ello, impulsar el crecimiento de nuestra industria de la construcción”, sostuvo.