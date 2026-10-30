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El casino del Hilton Ponce cambia de identidad

El establecimiento, propiedad de Destilería Serrallés, cuenta con 34 años de trayectoria, más de 290 juegos y una plantilla de 70 empleados

30 de octubre de 2026 - 2:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De izquierda a derecha Marlise Sifre, alcaldesa de Ponce; Martín Guzmán, principal oficial ejecutivo de Destilería Serrallés; Yassette Rodríguez, gerente de Hilton Ponce Golf & Casino Resort; y Carlos Rivera, director del Ponce Royale Casino. (Suministrada)
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodistaitzel.rivera@gfrmedia.com

El casino del Hilton Ponce Golf & Casino Resort estrenó una nueva identidad y, a partir de ahora, operará bajo el nombre Ponce Royale Casino, como parte de una renovación de marca con la que busca fortalecer su posicionamiento en la industria del entretenimiento.

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El establecimiento, que cuenta con 34 años de trayectoria, mantendrá sus operaciones en las instalaciones del hotel en Ponce. La renovación de identidad busca proyectar una imagen más contemporánea y atraer a nuevas generaciones de visitantes, sin desligarse de la tradición que ha mantenido en la región sur.

“Ponce Royale Casino representa un paso importante en la evolución de un establecimiento que, durante los pasados 34 años, ha sido parte de la historia y del desarrollo turístico de la ciudad de Ponce”, expresó Martín Guzmán, principal oficial ejecutivo de Destilería Serrallés, empresa propietaria del casino.

La hospedería fue construida en la década de 1990.El proyecto de remodelación abarca las 255 habitaciones, áreas comunes y salones dedicados a la celebración de eventos y convenciones.La transformación de la propiedad continúa en las amenidades, donde ya se hicieron mejoras en el área de la piscina y gimnasio.
1 / 10 | El hotel Hilton Ponce Golf & Casino Resort dirige cambios hacia una nueva imagen. Mira algunos de esos cambios aquí. . La hospedería fue construida en la década de 1990. - Jorge A Ramirez Portela

El ejecutivo añadió que la nueva identidad responde a la visión de futuro de la compañía y a su interés en continuar fortaleciendo la oferta de entretenimiento en el sur de Puerto Rico.

Actualmente, el casino cuenta con más de 290 juegos y emplea a 70 personas, según informó la empresa.

Por su parte, Yassette Rodríguez, gerente general del Hilton Ponce Golf & Casino Resort, indicó que el cambio de nombre representa una nueva etapa para el establecimiento y una oportunidad para renovar la experiencia de sus visitantes.

“Queremos que tanto nuestros clientes habituales como quienes nos visitan por primera vez encuentren un espacio de entretenimiento que refleje la energía, hospitalidad y personalidad de Ponce”, sostuvo.

Ponce Royale Casino continuará operando en las instalaciones del Hilton Ponce Golf & Casino Resort bajo su nueva identidad. La empresa no anunció cambios adicionales en sus operaciones como parte de esta renovación de marca.

El Hilton Ponce Golf & Casino en Ponce emprendió una renovación de $30 millones en la propiedad en mayo de este año.

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PonceCasinos
ACERCA DEL AUTOR
Itzel Rivera
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Itzel Rivera es una periodista y productora natural de Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó su carrera como productora digital en el programa de análisis político "Jugando Pelota Dura" por TeleOnce....
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