El casino del Hilton Ponce cambia de identidad

El casino del Hilton Ponce Golf & Casino Resort estrenó una nueva identidad y, a partir de ahora, operará bajo el nombre Ponce Royale Casino, como parte de una renovación de marca con la que busca fortalecer su posicionamiento en la industria del entretenimiento.

El establecimiento, que cuenta con 34 años de trayectoria, mantendrá sus operaciones en las instalaciones del hotel en Ponce. La renovación de identidad busca proyectar una imagen más contemporánea y atraer a nuevas generaciones de visitantes, sin desligarse de la tradición que ha mantenido en la región sur.

“Ponce Royale Casino representa un paso importante en la evolución de un establecimiento que, durante los pasados 34 años, ha sido parte de la historia y del desarrollo turístico de la ciudad de Ponce”, expresó Martín Guzmán, principal oficial ejecutivo de Destilería Serrallés, empresa propietaria del casino.

1 / 10 | El hotel Hilton Ponce Golf & Casino Resort dirige cambios hacia una nueva imagen. Mira algunos de esos cambios aquí. . La hospedería fue construida en la década de 1990. - Jorge A Ramirez Portela 1 / 10 El hotel Hilton Ponce Golf & Casino Resort dirige cambios hacia una nueva imagen. Mira algunos de esos cambios aquí. La hospedería fue construida en la década de 1990. Jorge A Ramirez Portela Compartir

El ejecutivo añadió que la nueva identidad responde a la visión de futuro de la compañía y a su interés en continuar fortaleciendo la oferta de entretenimiento en el sur de Puerto Rico.

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Actualmente, el casino cuenta con más de 290 juegos y emplea a 70 personas, según informó la empresa.

Por su parte, Yassette Rodríguez, gerente general del Hilton Ponce Golf & Casino Resort, indicó que el cambio de nombre representa una nueva etapa para el establecimiento y una oportunidad para renovar la experiencia de sus visitantes.

“Queremos que tanto nuestros clientes habituales como quienes nos visitan por primera vez encuentren un espacio de entretenimiento que refleje la energía, hospitalidad y personalidad de Ponce”, sostuvo.

Ponce Royale Casino continuará operando en las instalaciones del Hilton Ponce Golf & Casino Resort bajo su nueva identidad. La empresa no anunció cambios adicionales en sus operaciones como parte de esta renovación de marca.