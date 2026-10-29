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El velero más grande del mundo elige a Puerto Rico como puerto base

El Orient Express Corinthian, con capacidad para 110 pasajeros, tendrá tres salidas desde San Juan durante su temporada inaugural en el Caribe

29 de octubre de 2026 - 6:30 PM

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La embarcación incorpora un sistema de propulsión que combina energía eólica, gas natural y motores eléctricos. (Orient Express)
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodistaitzel.rivera@gfrmedia.com

Puerto Rico fue seleccionado como puerto base en el Caribe del Orient Express Corinthian, una embarcación de lujo que marca la entrada de la reconocida marca de viajes al segmento de los cruceros y que utilizará a San Juan como punto de partida para parte de su temporada inaugural en la región.

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La nave, descrita por la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) como el velero más grande del mundo, cuenta con 54 suites y capacidad para 110 pasajeros. La embarcación tiene programadas tres salidas desde San Juan, correspondientes a su temporada inaugural en el Caribe, entre octubre de 2026 y enero de 2027.

“Puerto Rico continúa elevando su posicionamiento en el turismo de lujo a nivel global, atrayendo marcas exclusivas que reconocen el valor estratégico y la calidad de nuestra oferta”, expresó la gobernadora Jenniffer González Colón en declaraciones escritas.

La mandataria añadió que la llegada de esta marca contribuye a diversificar los segmentos turísticos que pueden generar actividad económica para la isla.

El barco Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean forma parte de la clase Vision y comenzó a operar a finales de la década de 1990. Es uno de los barcos de menor tamaño de la flota de Royal Caribbean.Explora III es el tercer barco de Explora Journeys y entró en servicio este año. Una de sus principales novedades es que es el primer barco de la flota propulsado por gas natural licuado (GNL). Tiene capacidad para unos 900 pasajeros.El SeaDream I es uno de los dos pequeños yates de SeaDream Yacht Club. Solo transporta 112 pasajeros atendidos por unos 95 tripulantes, mientras que su gemelo SeaDream II tiene la misma capacidad.
1 / 22 | Estos son los cruceros que saldrán de San Juan entre octubre y abril. El barco Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean forma parte de la clase Vision y comenzó a operar a finales de la década de 1990. Es uno de los barcos de menor tamaño de la flota de Royal Caribbean. - Michel Verdure

Por su parte, la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel, señaló que la selección de San Juan responde a la estrategia de posicionar el destino entre los mercados dirigidos a viajeros con mayor poder adquisitivo.

“Las salidas del Orient Express Corinthian contribuyen a nuestra estrategia para posicionar a la isla en mercados de alto poder adquisitivo”, sostuvo Robles Cancel.

Orient Express, marca históricamente vinculada a los viajes de lujo, amplía su oferta con el Corinthian, una embarcación concebida para combinar la elegancia asociada con los hoteles europeos de alta gama y tecnología marítima de última generación.

La propuesta gastronómica incluye cinco restaurantes y comedores privados bajo la dirección del chef francés Yannick Alléno, reconocido internacionalmente por su trayectoria y sus distinciones Michelin.

La embarcación incorpora un sistema de propulsión que combina energía eólica, gas natural y motores eléctricos. Según la información divulgada por Turismo, esta tecnología está diseñada para reducir las vibraciones y el ruido durante la navegación.

La selección de San Juan como puerto base permite que los pasajeros comiencen su itinerario en Puerto Rico, lo que abre oportunidades para que extiendan su estadía antes o después de la travesía y utilicen servicios de alojamiento, gastronomía, transporte y otras actividades turísticas.

La operación se suma a la temporada alta de cruceros en los muelles de San Juan, que ya comenzó y se extiende hasta abril de 2027. San Juan Cruise Port (SJCP), operador privado de los muelles, estimó en 1.3 millones los viajeros que llegaran a la capital durante estos meses. Serán 529 visitas, de las que 243 son operaciones de puerto base y 286 de tránsito, informó anteriormente SJCP.

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TurismoCrucerosCompañía de Turismo
ACERCA DEL AUTOR
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Itzel Rivera es una periodista y productora natural de Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó su carrera como productora digital en el programa de análisis político "Jugando Pelota Dura" por TeleOnce....
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