Isla en Vivo Puerto Rico: Turismo revela detalles del concierto que transmitirá en Madrid

Bajo la dirección de Cucco Peña, la Orquesta Filarmónica y Coralia, el coro de conciertos de la Universidad de Puerto Rico, estarán a cargo del espectáculo que complementará la participación de Puerto Rico en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid.

Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), detalló que la presentación se llevará a cabo el viernes próximo en Distrito T-Mobile, en Miramar.

El concierto iniciará a las 11:00 a.m. hora local (4:00 p.m. en Madrid) y la entrada será libre de costo, se informó.

Durante el evento, se lanzará -desde Fitur- la nueva imagen y campaña de turismo interno de la CTPR, adelantó la funcionaria.

Además, la CTPR exhortó a los puertorriqueños a expresar su orgullo y a compartir historias, fotos y videos a través de la plataforma yotequieropuertorico.com.

“Los ojos del mundo están puestos en Puerto Rico por el crecimiento y la proyección de nuestro turismo cultural, de entretenimiento, y turismo deportivo. Este interés global refuerza la importancia de estar presentes en espacios como Fitur y de participar activamente en los foros donde se construye el futuro del sector”, destacó Robles Cancel.

“Este año nuestra participación ha creado mucha expectativa. El nombre de la isla está sonando con fuerza y ya lo estamos sintiendo de cara a una de las ferias de turismo más prominentes e importantes del mundo. En este evento participan 967 exhibidores y más de 255,000 visitantes. A través de la Experiencia Puerto Rico, presentaremos un viaje sensorial e inmersivo que resalta nuestros atributos, formando parte de los 161 países que se darán cita en Fitur 2026. Durante toda esta semana estaremos realizando anuncios importantes que continuarán posicionándonos como un destino de clase mundial”, dijo, por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón.

La agenda de Puerto Rico en Fitur incluye reuniones con aerolíneas y líneas de cruceros, con el objetivo de ampliar la conectividad aérea de la isla.

En Fitur, además, la CTPR lanzará una nueva campaña de turismo internacional y sostendrá reuniones con socios del sector.

Tanto Robles Cancel como González Colón adelantaron la semana pasada que el exhibidor de Puerto Rico, que fue denominado “Experiencia Puerto Rico”, será el más grande de la isla en la historia del evento que se extenderá hasta el domingo, 25 de enero.

Más temprano este lunes, Robles Cancel sostuvo una reunión con la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais.