Con una agenda variada que incluye disfrutar de las mejoras playas de la isla y hasta tirarse por un zipline, la mujer española llamada Puerto Rico arribó esta madrugada al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín abordo de un vuelo de Iberia, que partió de Madrid.

La mujer llegó acompañada por su esposo e hijas, quienes se alojarán en el hotel El Conquistador, en Fajardo.

De esta forma, se hizo realidad el sueño de la participante del programa de televisión El Cazador, en España, donde sorprendió a la audiencia al decir su nombre y anticipar que, si ganaba el concurso, usaría el dinero para visitar a Puerto Rico con una amiga.

“Cuando gane dinero me tengo que llevar a mi familia y a mi amiga, que es por la que estoy aquí”, expresó la mujer durante el programa. “Lo que me encantaría es ver la cara cuando llegue al aeropuerto. O me echan del país porque piensan que (es broma) o me reciben con todos los honores”.

El itinerario de actividades fue coordinado por Discover Puerto Rico, la organización de mercado del destino (DMO, por sus siglas en inglés), que le extendió una invitación a la isla tras conocer su deseo.

“Nos entusiasma mucho la visita de ella y su familia. Queremos que su experiencia sirva para mostrar las múltiples experiencias que como destino le ofrecemos a los viajeros. Estamos confiados que, de la misma manera en que nosotros estamos enamorados de nuestro terruño, Puerto Rico se enamorará de la isla con la que comparte su nombre”, expresó la semana pasada, Edward Zayas, principal oficial de estrategias de Discover Puerto Rico.

Como parte de su agenda, que se extiende hasta el sábado, 14 de enero, la mujer visitará Culebra, el Bosque Nacional El Yunque, el Viejo San Juan y el parque Toro Verde, entre otros atractivos.

Asimismo, degustará de los mejores platos de la gastronomía puertorriqueña en algunos de los principales restaurantes del país.

Se espera que la mujer tenga un encuentro con diversos medios de comunicación esta semana, donde contará su experiencia en la isla.