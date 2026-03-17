Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 12:34 PM
S&P 500 - (CFD)
6699.38
1.01%
·
Dow Jones
46946.41
0.83%
·
Nasdaq
22374.18
1.22%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Más de 1,000 pasajeros afectados: continúan cancelaciones de vuelos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín

Aerostar Airport Holdings, LLC. explicó que se debe a las condiciones del clima en Estados Unidos

17 de marzo de 2026 - 8:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según la información provista, las aerolíneas American Airlines, Frontier, JetBlue y Spirit Airlines han visto afectados sus viajes programados desde o hacia lugares como Pensilvania, Illinois, Florida, Nueva York y Texas. (Carlos Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un total de 10 vuelos fueron cancelados este martes en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Carolina, debido a las condiciones del clima en Estados Unidos.

RELACIONADAS

De acuerdo con el reporte actualizado compartido esta mañana por Aerostar Airport Holdings, LLC., con motivo del impacto de los eventos atmosféricos en la nación norteamericana, seis vuelos con destino a Puerto Rico fueron cancelados.

De igual forma, cuatro vuelos con salida desde la isla también fueron cancelados.

Según la información provista, las aerolíneas American Airlines, Frontier, JetBlue y Spirit Airlines han visto afectados sus viajes programados desde o hacia lugares como Pensilvania, Illinois, Florida, Nueva York y Texas.

En total, 1,019 pasajeros se han visto afectados por la cancelación de los vuelos, según la información compartida por Aerostar.

Vuelos cancelados en Puerto Rico por mal tiempo en Estados Unidos hoy, martes 17 de marzo.
Vuelos cancelados en Puerto Rico por mal tiempo en Estados Unidos hoy, martes 17 de marzo. (Suministrada)

La mitad este de Estados Unidos enfrentaba una sucesión de fuertes nevadas y viento el lunes, mientras el mal tiempo barría gran parte del país y dejaba las carreteras intransitables en la región centro norte del país, reportó The Associated Press.

Los meteorólogos indicaron que los estados del Atlántico medio y Washington, D.C., corrían el mayor riesgo de vientos fuertes y tornados. Se esperaba que el frente frío se desplazara mar adentro desde la costa este para el martes, dejando a su paso un descenso marcado de las temperaturas, señalaron los expertos.

Tags
Breaking NewsAeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínAerostar Airport Holdings
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 17 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: