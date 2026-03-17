Más de 1,000 pasajeros afectados: continúan cancelaciones de vuelos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín

Un total de 10 vuelos fueron cancelados este martes en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Carolina, debido a las condiciones del clima en Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte actualizado compartido esta mañana por Aerostar Airport Holdings, LLC., con motivo del impacto de los eventos atmosféricos en la nación norteamericana, seis vuelos con destino a Puerto Rico fueron cancelados.

De igual forma, cuatro vuelos con salida desde la isla también fueron cancelados.

Según la información provista, las aerolíneas American Airlines, Frontier, JetBlue y Spirit Airlines han visto afectados sus viajes programados desde o hacia lugares como Pensilvania, Illinois, Florida, Nueva York y Texas.

En total, 1,019 pasajeros se han visto afectados por la cancelación de los vuelos, según la información compartida por Aerostar.

Vuelos cancelados en Puerto Rico por mal tiempo en Estados Unidos hoy, martes 17 de marzo. (Suministrada)

La mitad este de Estados Unidos enfrentaba una sucesión de fuertes nevadas y viento el lunes, mientras el mal tiempo barría gran parte del país y dejaba las carreteras intransitables en la región centro norte del país, reportó The Associated Press.

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