Más de 1,000 pasajeros afectados: continúan cancelaciones de vuelos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín
Aerostar Airport Holdings, LLC. explicó que se debe a las condiciones del clima en Estados Unidos
17 de marzo de 2026 - 8:18 AM
17 de marzo de 2026 - 8:18 AM
Un total de 10 vuelos fueron cancelados este martes en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Carolina, debido a las condiciones del clima en Estados Unidos.
De acuerdo con el reporte actualizado compartido esta mañana por Aerostar Airport Holdings, LLC., con motivo del impacto de los eventos atmosféricos en la nación norteamericana, seis vuelos con destino a Puerto Rico fueron cancelados.
De igual forma, cuatro vuelos con salida desde la isla también fueron cancelados.
Según la información provista, las aerolíneas American Airlines, Frontier, JetBlue y Spirit Airlines han visto afectados sus viajes programados desde o hacia lugares como Pensilvania, Illinois, Florida, Nueva York y Texas.
En total, 1,019 pasajeros se han visto afectados por la cancelación de los vuelos, según la información compartida por Aerostar.
La mitad este de Estados Unidos enfrentaba una sucesión de fuertes nevadas y viento el lunes, mientras el mal tiempo barría gran parte del país y dejaba las carreteras intransitables en la región centro norte del país, reportó The Associated Press.
Los meteorólogos indicaron que los estados del Atlántico medio y Washington, D.C., corrían el mayor riesgo de vientos fuertes y tornados. Se esperaba que el frente frío se desplazara mar adentro desde la costa este para el martes, dejando a su paso un descenso marcado de las temperaturas, señalaron los expertos.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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