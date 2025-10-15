Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
15 de octubre de 2025
83°ligeramente nublado
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 12:32 PM
S&P 500
6644.31
-0.16%
·
Dow Jones
46270.46
0.44%
·
Nasdaq
22521.70
-0.76%
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Nueva dirección en los hoteles Four Points by Sheraton Caguas Real y TRYP by Wyndham Isla Verde

Los hoteles de Empresas Santana buscan elevar la calidad del servicio

15 de octubre de 2025 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hotel Four Points by Sheraton Caguas Real es uno de los hoteles de Empresas Santana. (David Villafane/Staff)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Empresas Santana anunció los nombramientos de Miguel Ángel Benítez y Erick Jiménez como nuevos gerentes generales de los hoteles Four Points by Sheraton Caguas Real y TRYP by Wyndham Isla Verde, respectivamente.

Los nuevos ejecutivos comenzaron sus carreras en la empresa y fueron ganando posiciones “a base de su trabajo y empeño”, destacó el conglomerado puertorriqueño.

“Ambos profesionales cuentan con una sólida trayectoria en el sector de la hospitalidad. Nacieron con nosotros, crecieron y están de vuelta en la plenitud de sus carreras”, señaló Maricarmen Borges, vicepresidente sénior de Empresas Santana.

El hotel Four Points by Sheraton de Caguas remodelado tras una inversión de $8.5 millones.La hospedería renovó sus 125 habitaciones, con un estilo inspirado en la historia de la industria azucarera de la zona.Los ejecutivos aseguraron que la industria turística de Puerto Rico está sólida pese a los efectos del cierre por la pandemia hace dos años.
1 / 19 | Mira cómo quedó el hotel Four Points by Sheraton de Caguas tras su remodelación. El hotel Four Points by Sheraton de Caguas remodelado tras una inversión de $8.5 millones. - David Villafane/Staff

Miguel Benítez, recién graduado de contabilidad en la Universidad de Puerto Rico, comenzó su carrera en Empresas Santana como analista de costos e ingresos del conglomerado.

Dentro de la compañía, en 2014, fue promovido a director de housekeeping del Wyndham Garden en Palmas del Mar hasta 2017, cuando la hospedería cesó operaciones por los estragos causados por el huracán María.

Luego, Benítez ocupó posiciones similares en AC Hotel by Marriott y en el Sheraton Convention Center; y desde el 2021 hasta agosto pasado, fungió como director de Operaciones en el OLV Fifty-Five Hotel/Olive Boutique hotel.

Por su parte, Erick Jiménez obtuvo su primera oportunidad en Empresas Santana, en 2012, como gerente de Alimentos y Bebidas del Four Points Caguas Real y poco más tarde en Wyndham Garden, en Palmas Del Mar.

Luego, ocupó un rol similar en el Palmas Athletic Club hasta 2015. En 2018, ocupó la posición de hotel manager en Wyndham Candelero Beach Resort y regresó a Empresas Santana, en 2021, ocupando el rol de director corporativo de Alimentos y Bebidas. Jiménez es egresado de la Universidad de Purdue, donde obtuvo su bachillerato en Hospitalidad y Administración Turística y posee una maestría de la Universidad de Miami.

“Con estos nombramientos completamos la estructura directiva clave de nuestros hoteles, y reafirmamos nuestro compromiso de continuar elevando la calidad del servicio como una empresa netamente puertorriqueña con nivel de excelencia, preparada para seguir creciendo en la industria de la hospitalidad”, apuntó Borges.

Tags
TurismoHoteles en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: