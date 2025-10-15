Nueva dirección en los hoteles Four Points by Sheraton Caguas Real y TRYP by Wyndham Isla Verde

Empresas Santana anunció los nombramientos de Miguel Ángel Benítez y Erick Jiménez como nuevos gerentes generales de los hoteles Four Points by Sheraton Caguas Real y TRYP by Wyndham Isla Verde, respectivamente.

Los nuevos ejecutivos comenzaron sus carreras en la empresa y fueron ganando posiciones “a base de su trabajo y empeño”, destacó el conglomerado puertorriqueño.

“Ambos profesionales cuentan con una sólida trayectoria en el sector de la hospitalidad. Nacieron con nosotros, crecieron y están de vuelta en la plenitud de sus carreras”, señaló Maricarmen Borges, vicepresidente sénior de Empresas Santana.

Miguel Benítez, recién graduado de contabilidad en la Universidad de Puerto Rico, comenzó su carrera en Empresas Santana como analista de costos e ingresos del conglomerado.

Dentro de la compañía, en 2014, fue promovido a director de housekeeping del Wyndham Garden en Palmas del Mar hasta 2017, cuando la hospedería cesó operaciones por los estragos causados por el huracán María.

Luego, Benítez ocupó posiciones similares en AC Hotel by Marriott y en el Sheraton Convention Center; y desde el 2021 hasta agosto pasado, fungió como director de Operaciones en el OLV Fifty-Five Hotel/Olive Boutique hotel.

Por su parte, Erick Jiménez obtuvo su primera oportunidad en Empresas Santana, en 2012, como gerente de Alimentos y Bebidas del Four Points Caguas Real y poco más tarde en Wyndham Garden, en Palmas Del Mar.

Luego, ocupó un rol similar en el Palmas Athletic Club hasta 2015. En 2018, ocupó la posición de hotel manager en Wyndham Candelero Beach Resort y regresó a Empresas Santana, en 2021, ocupando el rol de director corporativo de Alimentos y Bebidas. Jiménez es egresado de la Universidad de Purdue, donde obtuvo su bachillerato en Hospitalidad y Administración Turística y posee una maestría de la Universidad de Miami.