Pocos los boricuas que compran un seguro a la hora de viajar

Aunque una gran parte de los viajeros puertorriqueños consideran que es importante tener un seguro a la hora de viajar e incluso, pueden sentirse inseguros al salir de la isla, la abrumadora mayoría de los boricuas no completa dicho trámite, según una encuesta reciente de Chubb.

Según la encuesta, mientras el 51% de los viajeros puertorriqueños estarían interesados en contratar un seguro cuando abordán un avión o embarcación, el 74% reconoció que no ha contratado un seguro de viaje durante el pasado año.

En total, 49% de los viajeros puertorriqueños encuestados considera que “siempre es necesario” tener un seguro de viaje, e incluso, uno de cada tres encuestados (32%) lo ve como algo fundamental cuando viajan con la familia.

Pero solo uno de cada cinco (21%) dijo haber adquirido un seguro de viaje, mientras otro 63% expresó que ha buscado el servicio para proteger a toda la familia, aunque no completó la compra.

PUBLICIDAD

Dayanira Fortis, gerente de la División de Viajes de Chubb Puerto Rico, explicó que una de las razones por las cuales los viajeros no adquieren un seguro es, en parte, por desconocimiento.

“Pasan varias cosas y una es que usualmente no tienen acceso; a dónde tengo que llamar, si hay que llamar a una agencia de viaje, un bróker, quizá no lo tienen a la mano”, dijo Fortis cuando se le preguntó acerca de los resultados de la encuesta. “Tenemos jóvenes que entienden que no necesitan un seguro porque piensan que no les va a pasar nada”.

Recientemente, la aseguradora presentó los hallazgos de la encuesta digital realizada por Artool SPA en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Puerto Rico. En total, entrevistaron unas 350 personas por cada país en el último trimestre de 2024.

¿Qué les interesa proteger?

Según la encuesta, a los viajeros puertorriqueños les interesa proteger, primordialmente, a sus parejas y sus hijos e hijas. En total, 61.5% de los encuestados expresó la protección de los familiares como una prioridad. El 18.2% quiere proteger a sus padres, mientras 6.2% de los puertorriqueños encuestados quiere proteger a su familia.

Los temores al viajar

A la hora de mirar los riesgos a los que están expuestos al viajar, la posibilidad de perder el equipaje es el primer riesgo identificado por 67% de los viajeros encuestados. El 63% tiene preocupación de tener un accidente mientras 53% teme ser víctima de un delito.

En total, 31% de los viajeros puertorriqueños han sentido inseguridad al viajar. En este grupo, son los hombres, en un 35%, quienes tienen una mayor percepción de peligro, mientras las mujeres reflejaron esta preocupación en un 28%.

PUBLICIDAD

La empresa aseguradora no ofreció detalles de sus finanzas o cuántas pólizas de viaje se compran en Puerto Rico.

Sin embargo, Chubb indicó que, en promedio, la póliza promedio de viaje se extiende por 14 días y tiene un costo de $74.48.

En cuanto a la forma y frecuencia de viaje de los puertorriqueños, la encuesta encontró que el 66% de los puertorriqueños declaran haber viajado fuera del país. El 32% de los encuestados declaró Estados Unidos como el lugar predilecto, específicamente Florida y Nueva York, seguidos de República Dominicana y Europa.