Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 07:55 PM
S&P 500
6764.63
-0.76%
·
Dow Jones
47996.53
-0.87%
·
Nasdaq
22942.32
-0.5%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pocos los boricuas que compran un seguro a la hora de viajar

Una encuesta de Chubb revela a qué temen los puertorriqueños y qué interesan proteger cuando salen de la isla

16 de diciembre de 2025 - 3:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aunque una gran parte de los viajeros puertorriqueños considera que es importante tener un seguro a la hora de viajar, la abrumadora mayoría no adquiere una póliza. (Tony Gutierrez)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

Aunque una gran parte de los viajeros puertorriqueños consideran que es importante tener un seguro a la hora de viajar e incluso, pueden sentirse inseguros al salir de la isla, la abrumadora mayoría de los boricuas no completa dicho trámite, según una encuesta reciente de Chubb.

RELACIONADAS

Según la encuesta, mientras el 51% de los viajeros puertorriqueños estarían interesados en contratar un seguro cuando abordán un avión o embarcación, el 74% reconoció que no ha contratado un seguro de viaje durante el pasado año.

En total, 49% de los viajeros puertorriqueños encuestados considera que “siempre es necesario” tener un seguro de viaje, e incluso, uno de cada tres encuestados (32%) lo ve como algo fundamental cuando viajan con la familia.

Pero solo uno de cada cinco (21%) dijo haber adquirido un seguro de viaje, mientras otro 63% expresó que ha buscado el servicio para proteger a toda la familia, aunque no completó la compra.

Dayanira Fortis, gerente de la División de Viajes de Chubb Puerto Rico, explicó que una de las razones por las cuales los viajeros no adquieren un seguro es, en parte, por desconocimiento.

“Pasan varias cosas y una es que usualmente no tienen acceso; a dónde tengo que llamar, si hay que llamar a una agencia de viaje, un bróker, quizá no lo tienen a la mano”, dijo Fortis cuando se le preguntó acerca de los resultados de la encuesta. “Tenemos jóvenes que entienden que no necesitan un seguro porque piensan que no les va a pasar nada”.

Recientemente, la aseguradora presentó los hallazgos de la encuesta digital realizada por Artool SPA en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Puerto Rico. En total, entrevistaron unas 350 personas por cada país en el último trimestre de 2024.

¿Qué les interesa proteger?

Según la encuesta, a los viajeros puertorriqueños les interesa proteger, primordialmente, a sus parejas y sus hijos e hijas. En total, 61.5% de los encuestados expresó la protección de los familiares como una prioridad. El 18.2% quiere proteger a sus padres, mientras 6.2% de los puertorriqueños encuestados quiere proteger a su familia.

Los temores al viajar

A la hora de mirar los riesgos a los que están expuestos al viajar, la posibilidad de perder el equipaje es el primer riesgo identificado por 67% de los viajeros encuestados. El 63% tiene preocupación de tener un accidente mientras 53% teme ser víctima de un delito.

En total, 31% de los viajeros puertorriqueños han sentido inseguridad al viajar. En este grupo, son los hombres, en un 35%, quienes tienen una mayor percepción de peligro, mientras las mujeres reflejaron esta preocupación en un 28%.

La empresa aseguradora no ofreció detalles de sus finanzas o cuántas pólizas de viaje se compran en Puerto Rico.

Sin embargo, Chubb indicó que, en promedio, la póliza promedio de viaje se extiende por 14 días y tiene un costo de $74.48.

En cuanto a la forma y frecuencia de viaje de los puertorriqueños, la encuesta encontró que el 66% de los puertorriqueños declaran haber viajado fuera del país. El 32% de los encuestados declaró Estados Unidos como el lugar predilecto, específicamente Florida y Nueva York, seguidos de República Dominicana y Europa.

El 37% de los encuestados prefiere el mes de julio para viajar, 33% viaja en junio y 27%, hace lo propio en diciembre.

Tags
segurosViajes y Vacaciones
ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 16 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: