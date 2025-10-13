Princess Cruises regresa a Puerto Rico

Princess Cruises oficializó ayer, domingo, su regreso a Puerto Rico, con el inicio de las operaciones de puerto base del crucero Grand Princess en San Juan.

La embarcación, que realizará un total de 26 salidas de siete noches durante la temporada alta de cruceros, tiene capacidad para recibir a 3,100 pasajeros por viaje, además de sus 1,500 tripulantes.

San Juan Cruise Port (SJP), operador de los muelles de cruceros de la capital, estimó un impacto económico de $20.9 millones.

“El regreso de Princess Cruises con operaciones de puerto base en San Juan representa un paso estratégico en el posicionamiento de Puerto Rico como líder en el Caribe para la industria de cruceros. Este tipo de operación no solo incrementa el volumen de pasajeros que visitan nuestra isla, sino que extiende su estadía, diversifica el consumo y genera un impacto económico más profundo y sostenible. Estamos comprometidos con seguir fortaleciendo nuestras capacidades portuarias y con atraer más líneas que, como Princess, reconozcan el valor y el potencial de San Juan como punto de partida para explorar la región”, expresó Clarivette Díaz, gerente general de SJCP, en un comunicado de prensa.

“Cada una de estas 26 salidas implica una oportunidad concreta para cientos de negocios locales, desde transportistas y operadores turísticos, hasta comerciantes, artesanos y restaurantes”, añadió.

Los itinerarios del Grand Princess constan de salidas semanales desde San Juan, con rutas hacia diversas islas del Caribe Oriental.

Entre los destinos a los que visitará el crucero se encuentran: Tortola, St. Kitts, Dominica, Granada, Barbados, St. Thomas, St. Maarten y Antigua, entre otros.

Al momento, las operaciones del crucero Grand Princess se desarrollan en el muelle Panamericano 2, pero posteriormente se trasladará al Muelle 4, en Viejo San Juan.

El muelle Panamericano 1 experimenta una remodelación multimillonaria y los trabajos se supone que concluyan en las próximas semanas.