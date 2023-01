“Estoy donde he querido estar siempre”.

Con esas palabras, Puerto Rico, la mujer española que fue bautizada con el nombre de la isla, describió la emoción que siente por disfrutar de la tierra que anheló conocer desde que tiene uso de razón y de la que, confesó, espera convertirse en una embajadora para que más españoles hagan turismo en el país.

“Mi sueño era venir (a Puerto Rico) antes de morirme. Tengo todo lo que quiero: un marido perfecto, una familia estupenda y como colofón, esto (la visita)”, expresó en entrevista con El Nuevo Día.

Para la economista de profesión, la descripción de Puerto Rico no se reduce a una isla, sino a un país en todas sus dimensiones.

“Me llama la atención todo. Abrir los ojos y ver todo el verde, la vegetación, las palmeras y las playas”, reveló sin dejar atrás su impresión al degustar la piña colada, la cerveza Medalla, los tostones y el mofongo.

Sin embargo, el Viejo San Juan fue el lugar que más la dejó impactada. Dijo que se sintió como en casa y hasta orgullosa del legado que dejaron sus ancestros españoles en la mítica ciudad centenaria.

“Lo sentí (al Viejo San Juan) como una parte pequeñita de España. Y decir: ‘ole, lo que hemos dejado aquí, qué orgullosa me siento de mi país’”, apuntó.

En las noches, relató, quedó cautivada por el cantío del Coquí, al que, en un principio, confundió con un pájaro durante su estancia en el hotel El Conquistador, en Fajardo. “Es muy agradable. Coquí, coquí...”, soltó.

Una mujer “normal y corriente”

Puerto Rico, que fue invitada por la organización de mercadeo del destino (DMO, por sus siglas en inglés), tras ganar popularidad al decir su nombre en el programa El Cazador, en España, se describió como una mujer “normal y corriente”.

Estudió Ciencias Económicas, trabajó por muchos años en el sector financiero de su país y, actualmente, vive en un pueblo a las afueras de Madrid, la capital de España. “Tengo una perra, una gata y soy muy tranquila”, dijo.

Ante eso, confesó sentirse “abrumada” por la amplia cobertura mediática por su visita, aunque, dijo, espera que la experiencia sirva para que aumente el turismo europeo en la isla.

Actualmente, la aerolínea Iberia opera un vuelo entre Madrid y San Juan tres veces a la semana, que es considerado como la puerta de entrada de Europa a Puerto Rico. De hecho, España es uno de los mercados clave para el turismo internacional en la isla, que apenas representa cerca del 5% del total.

“Lo que espero es que la gente conozca más. Porque allí (en España) la gente hace mucho viaje a Santo Domingo y Cancún, por lo que encantaría que conocieran esto (Puerto Rico), porque ya no solamente es la belleza de la isla, sino que tenemos tanto en común con la gente. Tanta historia española, buena y mala, como todas las conquistas, pero es maravilloso”, manifestó.

El origen de su nombre

Al hablar sobre sobre el origen de su nombre, Puerto Rico no puede ocultar una gran sonrisa en su rostro, aunque reconoció que más de una persona le ha hecho una “gracia”, al solicitarle la tarjeta de identificación para corroborar que no se trata de una broma.

Todo se remonta a cuando sus padres decidieron nombrarla como su abuela paterna: María del Puerto. Su padre, que se apellidaba Rico, era consciente de la combinación, pero, aseguró, a este le pareció divertido.

“En vez de llamarme María, me empiezan a llamar Puerto y me quedo así“, relató.

Aseguró que siempre supo que su nombre coincidía con el de una isla en el Caribe, pues su padre se encargó de lo que supiera desde pequeña.

Ahora que finalmente conoció al país, pese a la distancia siempre estuvo ligado a su vida, dijo que no descarta retirarse entre las playas y montañas puertorriqueñas.

“Sería más feliz que una lombriz”, afirmó. “Es el viaje más bonito que he hecho y haré en mi vida. Lo más bonito que me ha pasado es la familia que tengo, mis maridos y mis hijas, tener la suerte de haber trabajado en lo que me apasionado, y esto (visitar Puerto Rico) es la linda del pastel. Más no se puede pedir a la vida”.