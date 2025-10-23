Récord para hoteles y alquileres: septiembre terminó con 468,000 noches reservadas

Pese a que la actividad turística en Puerto Rico, históricamente, es menor en septiembre debido a la temporada de huracanes, el mes pasado terminó con un número récord en la demanda de alojamiento: 468,000 noches reservadas.

Así lo informó este jueves Discover Puerto Rico, al precisar que la cifra representa un aumento interanual de 21%.

En un informe enviado a la industria turística de la isla, la organización de mercadeo del destino (DMO, por sus siglas en inglés) detalló que los hoteles vendieron 266,000 noches, un aumento de 19%, mientras que los alquileres reservaron 202,000 noches, lo que significó un alza de 22% respecto al año pasado.

Ante tal escenario, los ingresos por alojamiento estimados en septiembre alcanzaron los $100 millones, un aumento de 26%.

Los hoteles ingresaron $59 millones y los alquileres $41 millones. Durante los primeros nueve meses de este año, los ingresos por alojamiento se acercan a $1,600 millones, un 10% más que el mismo periodo en 2024.

Como reportó este medio anteriormente, septiembre fue un buen mes en términos de tráfico aéreo.

El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU) registró un aumento del 1% en llegadas de pasajeros. Sin embargo, en lo que va de año el crecimiento es de 5%, totalizando 5.3 millones de pasajeros.

En septiembre, las llegadas internacionales se dispararon con incrementos significativos de pasajeros. Los viajeros de América del Sur aumentaron en un 55%, los de Europa 21% y los de Centroamérica 19%.

Las cifras coinciden con la celebración de la residencia del artista urbano Bad Bunny, que se celebró hasta mediados del mes pasado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Mientras Puerto Rico experimenta crecimiento, el DMO destacó que el desempeño de la industria turística a nivel de Estados Unidos es mixto.

La ocupación hotelera se colocó en un 66.1%, una caída del 1.3%, aunque la tarifa promedio diaria (ADR, por sus siglas en inglés) subió a $158.93.

En septiembre, además, la demanda hotelera disminuyó un 0.4%, pero los alquileres a corto plazo registraron un aumento en la suya.