Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de octubre de 2025
80°aguaceros
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 10:23 PM
S&P 500
6738.41
0.58%
·
Dow Jones
46734.61
0.31%
·
Nasdaq
22941.80
0.89%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Récord para hoteles y alquileres: septiembre terminó con 468,000 noches reservadas

Los ingresos por alojamiento en lo que va de año suman $1,600 millones

23 de octubre de 2025 - 6:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín registró un aumento de 1% en llegadas de pasajeros en septiembre. (Ramon "Tonito" Zayas)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Pese a que la actividad turística en Puerto Rico, históricamente, es menor en septiembre debido a la temporada de huracanes, el mes pasado terminó con un número récord en la demanda de alojamiento: 468,000 noches reservadas.

RELACIONADAS

Así lo informó este jueves Discover Puerto Rico, al precisar que la cifra representa un aumento interanual de 21%.

En un informe enviado a la industria turística de la isla, la organización de mercadeo del destino (DMO, por sus siglas en inglés) detalló que los hoteles vendieron 266,000 noches, un aumento de 19%, mientras que los alquileres reservaron 202,000 noches, lo que significó un alza de 22% respecto al año pasado.

Ante tal escenario, los ingresos por alojamiento estimados en septiembre alcanzaron los $100 millones, un aumento de 26%.

Los hoteles ingresaron $59 millones y los alquileres $41 millones. Durante los primeros nueve meses de este año, los ingresos por alojamiento se acercan a $1,600 millones, un 10% más que el mismo periodo en 2024.

Como reportó este medio anteriormente, septiembre fue un buen mes en términos de tráfico aéreo.

El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU) registró un aumento del 1% en llegadas de pasajeros. Sin embargo, en lo que va de año el crecimiento es de 5%, totalizando 5.3 millones de pasajeros.

En septiembre, las llegadas internacionales se dispararon con incrementos significativos de pasajeros. Los viajeros de América del Sur aumentaron en un 55%, los de Europa 21% y los de Centroamérica 19%.

Las cifras coinciden con la celebración de la residencia del artista urbano Bad Bunny, que se celebró hasta mediados del mes pasado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Mientras Puerto Rico experimenta crecimiento, el DMO destacó que el desempeño de la industria turística a nivel de Estados Unidos es mixto.

La ocupación hotelera se colocó en un 66.1%, una caída del 1.3%, aunque la tarifa promedio diaria (ADR, por sus siglas en inglés) subió a $158.93.

En septiembre, además, la demanda hotelera disminuyó un 0.4%, pero los alquileres a corto plazo registraron un aumento en la suya.

Respecto al gasto de viajes en el mercado estadounidense, los datos compartidos muestran que apenas creció 0.2% en agosto pasado.

Tags
TurismoDMO
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 23 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: