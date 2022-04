Más de 8,000 cruceristas llegaron este martes a la bahía de San Juan abordo de los cruceros Allure of the Seas de Royal Caribbean, Celebrity Edge y MSC Seashore, destacó la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico.

El impacto económico alcanza los casi $1.5 millones, precisó el director ejecutivo de la entidad, Joel Pizá Batiz, en entrevista con El Nuevo Día, al tiempo que resaltó que ayer, lunes, el crucero más grande del mundo, el Wonder of the Seas, atracó en el muelle capitalino.

“Esta semana también tendremos el Explorer of the Seas y Sea Dream II, así como el Celebrity Reflection, el Rotterdam (de Holland America) y el Celebrity Millennium”, añadió Pizá Batiz, quien lamentó que el Symphony of the Seas de Royal Caribbean no pudiera atracar hoy en la bahía, debido a un problema técnico en el Muelle 3, donde atracó el Allure of the Seas.

Para la semana que viene, específicamente el miércoles, 13 de abril, la bahía de San Juan también recibirá el crucero Disney Fantasy, lo que marcará el regreso de esta compañía a Puerto Rico.

Sobre cómo pinta el panorama para la industria de cruceros durante la temporada baja, Pizá Batiz reconoció que en verano no habrá cruceros con puertos base en la isla. Recordó que tanto Royal Caribbean como Carnival Cruises decidieron llevar un número significativo de sus cruceros fuera del Caribe durante el verano por razones de negocio. En su mayoría, serán desplegados en Europa.

Pese a este escenario, las expectativas del gobierno son terminar el año con seis cruceros con puerto base en San Juan, que, en su mayoría, operarían durante la temporada alta de estas embarcaciones, que comienza en noviembre.

“Luego de 2020 y 2021, saliendo de la pandemia, lo veo muy optimista y positivo”, dijo. “Nosotros aspiramos a tener puertos base en invierno y verano, pero no quisiera entrar en la dinámica de que porque no hay ‘home ports’ en verano la industria de cruceros está en una crisis en Puerto Rico”, reclamó.

La llegada de cruceros a Puerto Rico se reactivó en febrero, luego de que el Departamento de Salud flexibilizó las restricciones para estas embarcaciones.

De acuerdo con las reglas vigentes, los cruceristas deben presentar evidencia de vacunación contra el COVID-19 para desembarcar. En el caso de los cruceros cuyo puerto base es el muelle de San Juan, los viajeros deberán presentar una prueba negativa del virus para abordar.