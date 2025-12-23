Tradewind Aviation añade vuelos con destino a Tortola y Virgen Gorda desde San Juan

Desde este mes hasta mediados de mayo de 2026, Tradewind Aviation volará a Tortola y a Virgen Gorda desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde.

La aerolínea, además, tendrá viajes especiales para el tradicional evento de “Xmas in July”, que se celebra en julio.

“Estas rutas de Tradewind brindan nuevas opciones para que los visitantes puedan venir más a menudo a nuestras islas, incluso para ocasiones especiales como el evento Xmas en July el año que viene”, expresó Clive McCoy, director de turismo de las Islas Vírgenes Británicas, en un comunicado de prensa.

“Estamos muy agradecidos de que Tradewinds nos haya incluido en este esfuerzo y estamos seguros de que estos vuelos nos ayudarán a atraer mas viajeros a nuestras Islas durante esta temporada”, agregó.

En concreto, Tradewind ofrecerá seis vuelos diarios desde San Juan a Tortola y a Virgen Gorda hasta mediados de mayo.

La línea aérea brindará nuevos vuelos especiales a Virgen Gorda durante la semana del 19 al 26 de julio de 2026 para el “Xmas in July” 2026, que se llevará a cabo nuevamente en la playa de Pond Bay en Virgen Gorda el 25 de julio próximo.

“Nuestro crecimiento futuro se guía por nuestro compromiso con nuestros clientes y sus cambiantes necesidades de viaje”, afirmó David Zipkin, cofundador y director comercial de Tradewind Aviation.

“Al ampliar nuestro calendario de vuelos para aquellos que llevan años volando con nosotros a Nantucket y dar la bienvenida a nuevos viajeros en nuevas rutas a las Bahamas y el Caribe, no solo estamos respondiendo a la fuerte demanda, sino que también estamos dando forma a futuras experiencias de viaje que son cómodas, personalizadas y verdaderamente enfocadas en el cliente. Estamos encantados de seguir innovando y mejorando el acceso a los destinos que nuestros clientes frecuentan”, agregó.

Los vuelos de Tradewind se operan con una flota de modernos aviones Pilatus PC-12.