Nueva York - Dieciséis personas resultaron hoy heridas leves luego de que el autobús escolar en que viajaban se saliera de la carretera y se volcara, informó en su cuenta de Twitter la Policía estatal de Nueva Jersey.

En el autobús viajaban 29 personas y aún se desconoce qué causó el accidente, ocurrido en la autopista estatal a la altura de la localidad de Cherry Hill.

***Update***

School bus ran off the road and overturned onto its side. All occupants have been removed. Some occupants reported minor injuries. No serious injuries reported. Expect delays. #Alert