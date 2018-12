Tallahassee, Florida – El sobreviviente de la masacre de Parkland y activista a favor del control de armas, David Hogg, fue aceptado en la Universidad de Harvard.



Hogg anunció en la red social Twitter que fue aceptado en la prestigiosa universidad de Massachusetts.

El joven dijo que planifica estudiar ciencias políticas.

Hogg ha ganado más de 900,000 seguidores en Twitter. Su publicación sobre sus estudios en Harvard tuvieron sobre 162,000 “me gusta” en las primeras ocho horas.

Thank you all for the well wishes, I’ll be attending Harvard in the fall with a planned major in Political Science.