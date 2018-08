Dos sospechosos fueron arrestados y acusados en la noche de ayer luego del hallazgo de cuatro bolsas plásticas con el cuerpo desmembrado de Lisa Marie Velasquez, una mujer de ascendencia puertorriqueña, nacida en Nueva York.

Velasquez fue reportada como desaparecida por su abuela desde el pasado 21 de agosto. Su tía, Jacqueline Pérez indicó a los medios que su sobrina salió de su casa a toda prisa tras decir que iba a ayudar a un amigo “que estaba en peligro”.

“La forma en la que fue torturada… por Dios. Ella no se merecía esto”, comentó la tía de la víctima a los medios.

El cuerpo de Lisa Marie fue encontrado en varias bolsas plásticas negras, desechadas entre Crotona Park y Barreto Point Park, en El Bronx. El primer par de bolsas fue encontrado por una empleada del Departamento de Parques el pasado 25 de agosto, mientras el resto fue hallado el pasado martes, informó The New York Times.

Según CBS News, las autoridades indicaron que la joven de 25 años sufrió múltiples traumas en la cabeza -aparentemente hechos con un martillo- que le provocaron la muerte.

Uno de los sospechosos es Daquan Wheeler, de 31 años y residente de El Bronx, enfrenta cargos por asesinato, homicidio involuntario, manipulación de evidencia física, posesión criminal de un arma y encubrimiento de un cadáver, informó ABC.

Por su parte, la pareja de Wheleer, Ciara Martínez, de 30 años, enfrenta varios cargos por facilitar un crimen, conspiración y ayudar a ocultar un cadáver.

Martínez dijo a los medios que la víctima “era su amiga y que la amaba”. Según la tía de la víctima, Lisa Marie y Ciara eran mejores amigas, publicó Daily News.

Se espera que ambos acusados acudan hoy al tribunal.

Esta no es la primera vez que la familia de Velasquez enfrenta una tragedia similar. Según The New York Times, la víctima y sus hermanos menores presenciaron el asesinato de su madre, quien tenía nueve meses de embarazo, en el 2006.

Marilyn Ginel fue apuñalada y estrangulada por su pareja, Robert Coakley, quien posteriormente fue convicto por asesinato. Cumple una condena de 25 años y cadena perpetua.

Desde entonces, Velasquez vivió con su abuela hasta hace dos años, pero la familia comentó a los medios que los visitaba frecuentemente.