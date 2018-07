Austin, Texas - El bufete de abogados sin fines de lucro Texas Civil Rights Project (TCRP) denunció hoy, viernes, que un hombre guatemalteco fue separado de su hija de dos años tras cruzar la frontera, violando así la reciente orden del presidente, Donald Trump.

TCRP, que ofrece asesoría legal a los inmigrantes indocumentados, explicó que a uno de sus clientes, identificado como Mario Pérez Domingo, lo separaron el pasado 9 de julio de su hija pese a disponer de la documentación en regla.

The Trump administration not only violated federal law, it broke the false promise that it will no longer separate parents and children. Every hour that goes by while Mario and his daughter remain separated makes this violation more damning. https://t.co/xCYBWyqNu3 pic.twitter.com/KmuX7x2NEo

La organización certificó que la documentación aportada por Pérez Domingo era auténtica a través del consulado de Guatemala en McAllen, Texas.

Tras comprobar su versión, TCRP presentó una queja formal a las autoridades estadounidenses por incumplir el mandato de no separar familias ordenado por Trump el pasado 26 de junio.

"Estamos muy preocupados de que este padre no sea el único separado de su niño después de la orden, en particular en el caso de las personas indígenas que tienen un dominio limitado del idioma", explicó el abogado de TCRP Efrén Olivares.

Cerca de 3,000 menores fueron separados de sus padres entre abril y junio a raíz de la política de "tolerancia cero" adoptada por la Casa Blanca contra los inmigrantes que cruzaban irregularmente la frontera con México, lo que llevaba al encarcelamiento de los adultos y la consiguiente separación de sus hijos.

The zero tolerance policy must end. For all we know, more children may have been taken from their parents since the injunction was issued. It’s time we get answers and force an immediate change. Tell ICE to stop separating families now: 210-283-4750. #KeepFamiliesTogether