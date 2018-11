Después de convertirse en la mujer más joven en ser elegida al Congreso, Alexandria Ocasio-Cortez ahora debe enfocarse en el periodo de transición para mudarse a Washington D.C.

Y uno de los primeros obstáculos de la demócrata de origen puertorriqueño, de 29 años, será conseguir un apartamento en la capital de Estados Unidos que pueda pagar.

En una entrevista con The New York Times, Ocasio-Cortez resaltó la disparidad salarial que existe para que la clase trabajadora pueda obtener cargos políticos.

"Será bien inusual porque no puedo cobrar un salario. Tengo tres meses sin salario porque soy parte del Congreso. Así que, ¿cómo consigo un apartamento? Estas pequeñas cosas son muy reales", dijo al diario.

Ocasio-Cortez agregó que tiene ahorros de su trabajo como bartender en un restaurante en Union Square, además de un plan financiero con su pareja.

"Estamos lidiando con las logística de esto día a día, así que estamos guardando (algo de dinero) y esperar que me pueda durar hasta enero", expresó.

Ocasio-Cortez derrotó al incumbente demócrata Joseph Crowley en junio pasado para representar al Distrito14 de Nueva York, que incluye parte de los barrios de Queen y el Bronx. Para las elecciones de medio termino, venció de forma abrumadora al candidato republicano Anthony Pappas.

Antes las reacciones en Twitter, Ocasio Cortez agradeció las muestras de apoyo en las redes sociales y recalcó que estará bien.

There are many little ways in which our electoral system isn’t even designed (nor prepared) for working-class people to lead.



This is one of them (don’t worry btw - we’re working it out!)

?? https://t.co/PEQ5ccSDSO