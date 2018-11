Nueva York - La joven dirigente demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, que hoy espera ganar un escaño en la Cámarade Representantes de Estados Unidos, aspira, sobre todo, a promover el voto en su favor de los neoyorquinos que viven en los barrios de inmigrantes de Queens y Bronx, para entrar en el Congreso pisando fuerte.

"No se olviden de votar", repite en español a la salida del metro de la avenida Elmhurst en Queens, Gabriel Hernández, un voluntario de 28 años que reparte propaganda de la aspirante demócrata, nacida en el Bronx y de origen puertorriqueño.

La victoria de Ocasio, representante del ala izquierda de los demócratas y que se impuso inesperadamente en las primarias de su partido al veterano Joe Crowly, se da por descontada en un distrito, el 14, tradicionalmente demócrata, obrero e inmigrante.

Consciente de ello, el objetivo de su equipo electoral no es solo imponerse en las urnas, sino hacerlo con contundencia.

"La razón por la que estamos empujando tanto es que en esta zona la participación es muy baja, es como del 10 por ciento y lleva años así; si llega a votar el 15 o el 20 por ciento sería como un hito", subraya a Efe Hernández, que lleva un cartel de Ocasio colgado en el cuello.

La escasa participación en este barrio neoyorquino, donde varios vecinos consultados aseguraban solo hablar español, se evidencia en la total ausencia de propaganda electoral.

No muy lejos de la salida de la estación del metro, se encuentra la oficina electoral de Ocasio en Queens; en un primer piso, al que se accede a través de unas estrechas escaleras y cuya ubicación desconocen varios trabajadores de negocios cercanos.

Entre carteles de apoyo a Ocasio y lemas socialistas como "cura al enfermo e impon impuestos a los ricos", así como de propaganda de otras candidatas demócratas, la codirectora de la campaña electoral de Ocasio, Virgina Ramos Ríos, explica a Efe los objetivos de la campaña.

"No tenemos temor a que no salga elegida, pero lo que nosotros queremos que el mundo pueda ver que el distrito realmente esta detrás de ella", dice Ramos rodeada de una decena de personas que coordinan a los voluntarios que arropan a la candidata en la jornada electoral de hoy.

Ramos confía en que Ocasio atraiga el voto joven, como ya hizo en las primarias y "despierte" a la gente porque "los de abajo se tienen que unir".

"Cada persona tiene que tener donde vivir y alimentarse. Tenemos que tener esa vida digna y luego puedes comprarte tu tercer yate", dice en referencia a que, según ella, el partido Republicano (conservador) lucha por defender los privilegios de los más adinerados.

"Si queremos ser otra vez un país que sea líder en el mundo, tenemos que empezar con los valores que estamos perdiendo", sentencia, Ramos, que describe a Ocasio como una trabajadora con carisma y capacidad de inspirar a la gente.

Con el objetivo de lograr el respaldo que busca la política demócrata, de 28 años y con apenas bagaje político, la revista femenina Cosmopolitan ha cedido hoy su cuenta de Instagram, con 2,5 millones de seguidores, a la aspirante al Congreso.

Aprovechando la aplicación de esta publicación, a lo largo del día, Ocasio ha animado a sus seguidores a que voten a pesar de la lluvia que hizo su aparición en Nueva York desde primeras horas de la mañana.

"La lluvia es normalmente dura para la participación (electoral) y algunas veces, la gente, literalmente, decide no votar porque está lloviendo, no hagas eso", urge Ocasio con total naturalidad desde el asiente delantero de un coche.

A pesar del mal tiempo, Karisma, una publicista de origen asiático, se ha acercado a dar apoyo a Ocasio a un colegio electoral de Queens: "Bajo este clima político particular (las minorías étnicas) estamos siendo atacadas y lo que pasa es que cuando estamos atacados estamos más unidos todos los inmigrantes".

Al igual que Karisma, tampoco ha dudado en acercarse a las urnas ubicadas en el centro electoral situado en la calle Broadway con la 51 (Queens), una jubilada que asegura que haber votado al candidato republicano porque no le gusta la política de los demócratas.

La anciana, que no quiso identificarse, aseguró que rechaza a los progresistas, a quienes acusó de estar utilizando un discurso violento en la campaña electoral.

Can’t help but reflect this Election Day: as my family in Puerto Rico watches me run for Congress, they still don’t have the right to vote in federal elections - despite being subject to federal lawmakers. ??????#PuertoRicoSeLevanta