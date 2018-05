Noblesville - Las autoridades han detenido hoy a alguien en lo que describieron como una situación de "tirador activo" en una escuela intermedia suburbana de Indianapolis, Indiana.

Bryant Orem, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Hamilton, dijo en un comunicado de prensa que las víctimas están siendo llevadas al Methodist Hospital en Indianapolis y sus familias han sido notificadas.

Indicó que no hay otra información disponible sobre las víctimas.

Orem señaló que se cree que el sospechoso actuó solo y fue detenido. No se hizo pública ninguna información adicional sobre el sospechoso.

Imágenes de helicópteros mostraron que los estudiantes eran conducidos desde la escuela a los autobuses al norte de Indianapolis. Orem informó que los llevaban al gimnasio de Noblesville High School, donde sus familias pueden recogerlos.

El Departamento de Bomberos de Noblesville tuiteó el viernes por la mañana que estaba en una escena de "tirador activo" en Noblesville West Middle School y que un sospechoso estaba bajo custodia. No dijo si alguien había recibido un disparo ni proporcionó otros detalles.

NFD and NPD are on scene of an active shooter at Noblesville West Middle School. Suspect is in custody. NPD will have more info when it’s available.