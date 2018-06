Washington - Una legisladora demócrata fue detenida junto con 575 personas hoy, jueves, durante una protesta contra la política de “cero tolerancia” del gobierno del presidente Donald Trump para contener la inmigración ilegal.

La representante Pramila Jaypal tuiteó que estaba orgullosa de ser arrestada por protestar contra la política que ha separado a las familias migrantes en la frontera de Estados Unidos con México.

I was just arrested with 500+ women and @WomensMarch to say @RealDonaldTrump’s cruel zero-tolerance policy will not continue. Not in our country. Not in our name.

June 30 we’re putting ourselves in the street again.



Join us. https://t.co/DdRHeFtTTr pic.twitter.com/P9uK0Z1Zay