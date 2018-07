La policía arrestó a un hombre por el asesinato en 1988 de una niña de 8 años de Indiana.

Las autoridades dicen que John Miller, de 59 años, acordó hablar con la policía el domingo en Fort Wayne e hizo declaraciones incriminatorias sobre secuestrar, agredir y matar a April Tinsley.

Cuando la policía supuestamente preguntó si sabía por qué querían hablar, Miller respondió: "April Tinsley".

Una declaración jurada emitida por el fiscal del condado de Allen afirmó que los investigadores tienen pruebas de ADN que vinculan a Miller con la niña.

Una búsqueda reciente en la basura de Miller ayudó a la policía a hacer un pareo de ADN. Los cargos podrían presentarse formalmente esta semana. No se supo de inmediato si Miller tiene un abogado que podría comentar sobre el arresto.

El cuerpo de April fue encontrado en una zanja, a unas 20 millas de su vecindario de Fort Wayne, tres días después de su desaparición en abril de 1988.

La familia de April dejó Fort Wayne en 1991 pero regresó hace cinco años.

El arresto ocurrió el mismo día en que se emitirá una serie de televisión sobre el suceso. "On the Case with Paula Zahn" es una serie que presentará el caso Tinsley y saldrá al aire a las 10:00 p.m. en Investigation Discovery.