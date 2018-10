Nueva York - Las autoridades del estado de Nueva York están estudiando la posibilidad de investigar los supuestos fraudes fiscales del presidente Donald Trump y su familia destapados por el diario The New York Times.

"El Departamento de Impuestos está revisando las alegaciones en el artículo y está persiguiendo con vigor todas las vías apropiadas de investigación", dijo el portavoz de ese órgano, James Gazzale, en una breve declaración facilitada a varios medios.

El movimiento llega después de que este lunes The New York Times publicase una investigación sobre las prácticas fiscales de la familia Trump, según la cual el actual presidente construyó una parte importante de su fortuna con acciones dudosas y, en algunos casos, claramente fraudulentas.

Entre otras cosas, el periódico aseguró que Trump y sus hermanos crearon una empresa falsa para esconder millones de dólares procedentes de sus progenitores y que minusvaloraron enormemente los activos del negocio inmobiliario de su padre para evitar el pago de grandes cantidades de impuestos cuando se hicieron con él.

En total, The New York Times calcula que Fred y Mary Trump transfirieron a sus hijos una fortuna de más de 1.000 millones de dólares por la que apenas pagaron al fisco 52,3 millones.

El Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York tiene poder para imponer multas y castigos por violaciones de las normas y puede referir casos a la Fiscalía para iniciar procedimientos penales.

En el caso de Trump, a priori, cualquier responsabilidad penal habría prescrito, dado que las supuestas irregularidades se remontan a décadas pasadas.

La Casa Blanca ha negado categóricamente las acusaciones del Times, mientras que el propio presidente ha cargado a través de Twitter contra el diario.

The Failing New York Times did something I have never seen done before. They used the concept of “time value of money” in doing a very old, boring and often told hit piece on me. Added up, this means that 97% of their stories on me are bad. Never recovered from bad election call!