Washington - El expresidente Barack Obama anunció el lunes una nueva ronda de apoyos a candidatos demócratas que se presentan en las legislativas, entre ellos al aspirante a Gobernador de Florida, Andrew Gillum, o a la candidata al Congreso por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, ambos del ala más progresista.

El anuncio, en el que manifiesta su apoyo a alrededor de 260 demócratas a lo largo y ancho del país, se produce dos meses después de que el expresidente emitiera sus primeros respaldos para este ciclo electoral, en aquella ocasión a alrededor de 80 aspirantes.

Today, I’m proud to endorse even more Democratic candidates who aren’t just running against something, but for something—to expand opportunity for all of us and to restore dignity, honor, and compassion to public service. They deserve your vote: pic.twitter.com/NO5jnhX3XD