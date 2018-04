Orlando , Florida.- Quien no la conoce, con dificultad podrá imaginar que esta menuda mujer boricua, de apenas cinco pies de estatura, ayudó a coordinar las campañas presidenciales de Barack Obama y Bernie Sanders, llevó congresistas a Vieques cuando el debate sobre la descontaminación era tema polarizante y, en Florida, movilizó huestes para lograr que en 1999 se eligiera a un puertorriqueño de la Florida Central a la Cámara de Representantes de este estado.

La voz tenue y apacible de esta trabajadora social y consejera profesional contrasta con el dinamismo de alguien que logró en Orlando subir a una tarima en el 2012 a los eternos gladiadores de la política borincana Rafael Hernandez Colón y Carlos Romero Barceló. Mucho menos echarse sobre los hombros la tarea de reabrir la Oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa) en la Florida Central que meses antes había sido cerrada por el exgobernador Luis Fortuño, y de lograr que el gigante del entretenimiento Disney accediera a permitir, en una edición de su Festival de Vino y Comida en el parque temático Epcot, que se expusieran y vendieran productos puertorriqueños.

El temperamento de la mayagüezana Betsy Franceschini luce apacible, pero con su parsimonia mueve montañas, y ahora que dirige la oficina de Florida de la Hispanic Federation tiene un reto particular: lograr inscribir como electores a los miles de puertorriqueños que han hecho de este estado su casa. Quiere convencerlos de que constituyen una poderosa palanca que, si decide moverse, hará que la política en este estado y en Washington cambie de rumbo.

No se casa con nadie y lo dice así, con una suavidad que provoca ese sustito repentino que hace palpitar el corazón de quien la escucha. Recordó cuando dirigía la oficina de Prfaa y mantenía allí, muy visible, una foto grande en la que aparece Romero Barceló a un lado, Hernández Colón en el otro y ella en el medio, como dejando claro que no se identifica con ningún partido boricua, aunque se define como demócrata.

Usted llega a Florida en el 1985. ¿Cómo era el ambiente entonces con los puertorriqueños?

—Esa era la época del “english only” y esto era bien sureño, bien sureño. Era el tiempo cuando se inscribían electores y solo te preguntaban si eras blanco o negro. No había la opción de identificarnos como hispanos. Eran los años cuando la Policía paraba a un latino y había conflictos porque no lo entendía. Ahí empezó la lucha para que incluyeran la categoría de “hispano” cuando se inscribían votantes y se logró, aunque en este momento aún es difícil saber el origen específico de esos hispanos. Por eso, están ausentes las cifras específicas sobre cuántos puertorriqueños están inscritos y votan, pues la Oficina del Supervisor de Elecciones no los recopila. Pero a base de las inscripciones que estamos haciendo en Hispanic Federation vemos que el 89% de los que estamos inscribiendo como electores son puertorriqueños. En total, y en dos años, hemos inscrito 45,000 personas. Luchamos para que contrataran policías hispanos y maestros, pues estaban llegando muchos puertorriqueños que Disney y la NASA contrataban en Puerto Rico, pues en esos años acá todavía no había mucha población bilingüe. De los estudiantes boricuas decían que eran retardados pues no sabían inglés. Recuerdo cuando llegué con mi hija de cinco años y la psicóloga me decía que era un error que le enseñara español en la casa. ¡Había mucha ignorancia y no sabes cuánto me encantaría encontrármela! También luchamos para que los formularios del gobierno se prepararan en español, y lo logramos. Hay mucho por hacer, pero ha habido avances.

¿Y en la política?

—En ese momento, no había ni un solo legislador puertorriqueño. Y también empezamos a organizarnos y a movilizarnos y logramos que el abogado puertorriqueño Anthony Suárez ganara en 1999. Hoy día, hay 12 boricuas. Estamos avanzando, pero claro, no se puede comparar con Chicago o con Nueva York, donde hay décadas de organización comunitaria. Aquí en Florida somos relativamente jóvenes en ese aspecto.

¿Cómo se identifica el boricua de aquí en términos políticos?

—Antes se inclinaba como demócrata. Pero ahora se están identificando más como no afiliados porque no están muy familiarizados con las ideas de los demócratas y republicanos acá, y porque al no identificarse con un partido, votan por el que les ofrezca lo mejor. Con algunos lo que hago es que les explico que un republicano es como lo que es Donald Trump. Entonces, me dicen que no, que no los inscriba como republicano. El problema del elector que no se identifica es que no puede votar en las primarias y eso nos puede poner en desventaja a la hora de querer apoyar a algún candidato en particular. Florida es el estado que más electores independientes tiene entre los hispanos, sobre todo son puertorriqueños, según lo que hemos notado. Por eso los partidos invierten mucho, pues creen que pueden hacer que ese voto se incline, y a nivel nacional se conoce la importancia de ese voto.

¿Salen a votar los boricuas?

—Salen más cuando hay elecciones presidenciales en noviembre, cada cuatro años. Pero aquí hay elecciones también cada dos años y son importantes, pues son procesos en los que se eligen candidatos que impactan la vida de las personas, gobernadores, legisladores, jueces y algunos funcionarios federales. Para esas elecciones de medio término, que son ahora en noviembre, la participación es baja. Podemos ser un millón de puertorriqueños, pero si no salimos a votar seremos una comunidad invisible. El boricua no se imagina el poder que tiene ahora mismo, en términos electorales, si se inscribe y sale a votar. Por ser el grupo étnico de mayor crecimiento y al ser ciudadanos americanos, somos un bloque de electores con gran influencia y por eso hay candidatos cortejando nuestro voto. Estamos en una posición de pedir, de pedirles a los políticos qué van a hacer por nosotros. Eso nos da poder e influencia para también ayudar a Puerto Rico.

En momentos que la Florida Central es el destino principal de la diáspora boricua, migración que detonó tras el huracán hace seis meses, ¿cómo percibe su misión siendo una puertorriqueña que integra el liderato de una de las organizaciones no gubernamentales más poderosas de Estados Unidos?

—La belleza de este trabajo es que Hispanic Federation tiene el modelo perfecto para desarrollar a la comunidad. Tiene credibilidad, recibe mucho dinero de diversas fundaciones y tiene la infraestructura para ayudar a otras organizaciones a desarrollar su capacidad. Mi misión, tras el huracán, es ayudar a los boricuas que llegan, y a todos los hispanos, ya sea con clases de inglés para profesionales, dar el espacio para que otras entidades puedan operar desde aquí y más recientemente, en abril abriremos una clínica de asistencia legal en colaboración con la Asociación de Abogados Puertorriqueños de manera que abogados que lleguen desde Puerto Rico puedan atender casos aunque no tenga la licencia de Florida y lo pueden hacer si operan bajo la sombrilla de la Asociación de Abogados. Esto es para los que posean licencia de Puerto Rico y tengan tres años de experiencia. También, separamos un espacio para que la Small Business Administration (SBA) pueda tramitar desde aquí préstamos a interés bajo para personas afectadas por los huracanes Irma y María y a quienes FEMA no les aprobó ayuda. Desde aquí se atienden los casos de Puerto Rico.

¿Es esta la tarea más importante que ha logrado?

—Es una oportunidad histórica. Ante este éxodo de proporciones bíblicas tenemos la oportunidad de ayudar. Además, desde aquí puedo impulsar este proyecto grande de inscripción electoral. Queremos inscribir más de 20,000 personas de aquí a octubre, que es la fecha límite para inscribirse y poder votar en las elecciones de noviembre. También, en este momento quiero dedicarme a posicionar a la Hispanic Federation en Florida y que llegó a este estado apenas hace tres años. A nivel personal, mi trabajo ha sido el de tratar de elevar el respeto hacia nuestra comunidad y elevar el conocimiento sobre nosotros. Recuerdo que en 1990 le hicimos un boicot al periódico Orlando Sentinel pues todas las noticias que publicaban sobre los hispanos eran negativas. Cancelamos suscripciones, hicimos marchas hasta que surgió un acuerdo con ese medio al grado que lanzaron un semanario en español -“El Sentinel”-, y acogieron un compromiso para que le enviáramos información sobre el progreso de los boricuas y los hispanos aquí. Porque esa es mi misión, destacar la contribución de los puertorriqueños. Este es el momento de los hispanos, y estamos aquí para quedarnos.

¿Hay en su futuro alguna aspiración política?

—Honestamente, esperaré a ver qué caminos se abren en el futuro. En este momento, estoy comprometido con mi trabajo en Hispanic Federation.

Hay boricuas que ven Florida como “la Tierra Prometida”, pero este no es un estado benefactor, es caro y se requiere un buen trabajo o varios empleos para sostener un estilo de vida adecuada. ¿Por qué cree entonces que siguen viniendo aquí?

—Florida es la “Tierra Prometida” pues, aunque no es fácil, es caro y no es un estado benefactor, hay muchas oportunidades. Hay profesionales preparados que, por no dominar el inglés, terminan trabajando en labores de limpieza en hoteles… la vivienda es muy cara, no hay un buen sistema de transportación pública, por lo que tienes que tener carro y los seguros son carísimos. Pero lo interesante es que, sabiendo esto, muchas familias siguen llegando pues tienen una esperanza de prosperar, sienten que aquí están mejor que en la isla y porque hay oportunidades. Por eso vienen. Pero el que venga pensando en que va a tener ayudas del gobierno, este no es el lugar. Al que quiera venir, le recomiendo que ya venga con trabajo y que esté preparado, pues ese primer año es el más difícil.