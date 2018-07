Guinda - Miles de bomberos luchan por contener un incendio forestal masivo en las zonas rurales del norte de California.

El Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California dijo el martes que las llamas que atraviesan áreas escasamente pobladas al noroeste de Sacramento han crecido a 109 millas cuadradas (280 kilómetros cuadrados). Se está quemando fuera de control.

Las autoridades ordenaron el desalojo de unas 300 personas y dijeron que más de 700 edificios están amenazados en el área que alberga ranchos de ganado y caballos.

#CountyFire [update] near County Road 63 and Highway 16, Rumsey Canyon (Yolo and Napa Counties) is now 70,000 acres and 5% contained. Evacuations in effect https://t.co/z2FpwZ89SK pic.twitter.com/cHkXxuQUXl