Washington - Las viudas de dos policías asesinados por un inmigrante mexicano fueron invitadas al discurso que el presidente Donald Trump dio ante el Congreso en 2017. El medio conservador Breitbart News reportó su condena y sentencia de muerte. Su diatriba llena de improperios sobre el asesinato de los policías apareció en un poco notado anuncio para la campaña de Trump de 2018 en enero.

Pero ahora, la sonrisa amenazante de Luis Bracamontes ha tomado súbitamente un papel central en los últimos días de campaña rumbo a la elección de medio periodo, ya que el presidente publicó un vídeo en Twitter del hombre en un tribunal, lo que inmediatamente fue calificado por algunos demócratas y republicanos como una táctica racista de campaña.

Bracamontes, un mexicano que vive de manera ilegal en Estados Unidos, tiene la cabeza rasurada, barba crecida en el mentón y habla inglés con acento en el vídeo, pero sus palabras son claras: ha matado policías y “voy a matar más policías pronto”.

El vídeo, que Trump publicó el miércoles en la noche en su cuenta de Twitter, afirma sin presentar pruebas que los demócratas fueron responsables de permitir el ingreso de Bracamontes a Estados Unidos. Trump publicó el vídeo en momentos en que ha lanzado duras propuestas sobre inmigración en la fase postrera de la campaña, como el envío de efectivos militares a la frontera y la revocación de la ciudadanía por nacimiento.

Bracamontes, quien ha sido deportado en dos ocasiones, fue sentenciado a muerte en California por los homicidios perpetrados en 2014. El corto de 53 segundos incluye las palabrotas que Bracamontes emitió durante su juicio y en las que lamenta no haber podido matar más policías.

“¡El inmigrante ilegal Luis Bracamontes mató a nuestra gente!”, se afirma en el vídeo. “Los demócratas lo dejaron entrar en nuestro país... los demócratas le permitieron quedarse”. El vídeo incluye imágenes de una caravana de migrantes que avanza hacia Estados Unidos y profiere una advertencia ominosa: “¿A quién más van a dejar entrar los demócratas?”, e insinúa que pronto podría penetrar más violencia a través de la frontera.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G