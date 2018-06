Miami - La republicana Katie Arrington, que el próximo noviembre aspira a un escaño en la Cámara Baja en Washington, sufrió la noche del viernes un severo accidente de tránsito en Carolina del Sur y ha tenido que ser operada, informó hoy su oficina de campaña.

Como consecuencia del choque con otro vehículo, Arrington, que en las primarias de su partido venció al congresista y aspirante a la reelección Mark Sanford, sufrió "una fractura en la espalda y varias costillas rotas" y deberá mantenerse hospitalizada por lo menos las próximas dos semanas.

La colisión, producida en una carretera interestatal en el área de Charleston, obligó a la candidata a someterse a una "cirugía mayor, que incluyó la extirpación de una porción del intestino delgado y una porción del colon" en un hospital de esta ciudad, y deberá tener otros procedimientos quirúrgicos en los próximos días.

La nota difundida por sus portavoces señala que Arrington, una legisladora estatal de 47 años y candidata al Congreso federal por Carolina del Sur, sufrió daños en una arteria principal de su pierna y requerirá un "stent".

De acuerdo a la Oficina del Alguacil del Condado Charleston, el accidente ocurrió sobre las 9.00 p.m. cuando un vehículo que viajaba contra el tráfico chocó con el auto en el que iba la republicana y una amiga.

Como resultado de la colisión, el conductor del otro automóvil murió en el accidente, mientras que Arrington y su acompañante resultaron heridas de gravedad y debieron ser trasladadas a un hospital.

El suceso no solo motivó que Sanford, su derrotado contrincante en las primarias celebradas este mes, le deseara una pronta recuperación, y pidiera oraciones por ella y todos los involucrados en el accidente, sino que hiciera lo mismo el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien respaldó las aspiraciones de la mujer en su carrera por la nominación al Congreso.

"Mis pensamientos y oraciones están con la representante Katie Arrington de Carolina del Sur, incluidos todos los involucrados en un accidente automovilístico anoche y sus familias", escribió Trump hoy en su cuenta de Twitter.

My thoughts and prayers are with Representative Katie Arrington of South Carolina, including all of those involved in last nights car accident, and their families. https://t.co/rWYt2VBjxc