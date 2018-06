La revista Time publicó hoy, jueves, la portada de su más reciente edición, donde se muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mirando a una pequeña niña asustada que pide asilo.

“Bienvenido a América”, lee el titular en la portada roja de la publicación. Es la tercera en las recientes semanas en presentar a Trump.

La fotografía de la niña de dos años – que fue tomada por John Moore para Getty Images- se hizo viral esta semana en medio de la indignación mundial sobre la política de “tolerancia cero” de la administración Trump que ha separado a miles de familias de inmigrantes que intentan cruzar la frontera.

La niña y su madre, cuyos nombres no se han revelado, cruzaron a los Estados Unidos desde México la semana pasada. Fueron detenidas por Patrullas de Aduana y Protección Fronteriza y llevadas a un centro de procesamiento.

