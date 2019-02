Washington - La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, será copresidenta del comité de campaña del senador independiente Bernie Sanders (Vermont), quien ha anunciado que volverá a aspirar a la candidatura presidencial demócrata.

La campaña de Sanders confirmó esta tarde la información, que había sido adelantada por The Guardian.

To defeat Trump we must build a team prepared to fight for economic, social, racial & environmental justice. That’s exactly what @ninaturner, @RoKhanna, @CarmenYulinCruz and @YoBenCohen have been doing their entire lives. I’m excited to announce them as campaign co-chairs. — Bernie Sanders (@BernieSanders) February 21, 2019

El comité de Sanders confirmó que además de la senadora por Ohio Nina Turner, quien es presidenta del grupo Our Revolution, estarán como copresidentes el congresista demócrata Ro Khana (California), el fundador de la cadena de mantecados Ben & Jerry, Ben Cohen, y la alcaldesa Cruz.

El miércoles, tras el anuncio de Sanders de que buscará la candidatura presidencial demócrata para las elecciones de 2020, la alcaldesa había anunciado su apoyo al senador.

“Vamos a trabajar para que Bernie pueda implantar una agenda de cambio verdadero. Conviértete en un voluntario de cambio”, tuiteó el miércoles Cruz, tras, indicarle a Sanders, en otro mensaje, “estoy contigo”.

La alcaldesa tiene previsto anunciar en un mes si va aspirar a ser gobernadora o comisionada residente en las elecciones generales de Puerto Rico de 2020.

Vamos a trabajar para que Bernie pueda implantar una agenda de cambio verdadero. Conviértete en un voluntario de cambio junto a @BernieSanders https://t.co/Kfk4khbqA3 — Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) February 20, 2019

Recientemente, el presidente del Partido Demócrata de EE.UU. en Puerto Rico, Charlie Rodríguez, dijo que proyectan que la Legislatura apruebe una medida que adelante para el segundo domingo de marzo las primarias presidenciales demócratas en la isla.

La alcaldesa Cruz es parte del Instituto Sanders, creado por el senador para promover la democracia.

Sanders encabezó en noviembre de 2017 un proyecto de ley que propone un plan abarcador para la reconstrucción de Puerto Rico, que puede tener un impacto en la isla de más de $100,000 millones.