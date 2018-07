El Comité de Recursos Naturales de Estados Unidos celebró esta tarde su vista sobre la "crisis en la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica" (AEE).

Los invitados fueron: el senador Eduardo Bhatia; el consultor de Pegasus Capital Advisors, Thommas Emmons; el gobernador Ricardo Rosselló; el director ejecutivo de Chapman Strategic Advisors, James Spiotto; el principal de Svanda Consulting, David Svanda; y Bruce Walker, secretario adjunto del Departamento de Energía federal.

El primer ejecutivo anunció la semana pasada que no asistiría a la vista luego de que en la página oficial del Comité en Twitter se le indicara que llamara a su oficina para que se informara sobre la carta que envió el representante Rob Bishop.

"Call your office, @RicardoRossello", lee el tuit que luego fue borrado. La publicación tenía adjunta una copia de la carta que envió Bishop a Rosselló.

El gobernador condicionó su asistencia a recibir una disculpa de parte del Comité que preside Bishop.

Chairman Bishop: Today's hearing will not be about the federalization of PREPA, the selling of assets, or making Puerto Rico a fossil fuel island. In fact, it's about the health, safety, and future for millions of Americans living in Puerto Rico. pic.twitter.com/X23isM5kfn