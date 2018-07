Los Ángeles — Los bomberos han podido erigir barreras de contención alrededor de varios voraces incendios en California.

El incendio en la frontera entre California y Oregón abarca unos 124 kilómetros cuadrados (48 millas cuadradas) y está contenido en un 25%, dijeron autoridades.

Es uno de muchos fuegos que arden en la zona occidental de Estados Unidos, agobiada por una fuerte sequía.

El incendio causó la muerte de una mujer en su vivienda y destruyó 72 estructuras incluyendo viviendas.

La barrera de contención abarca un 80% del incendio que destrozó 20 viviendas en el condado Santa Barbara. Otra barrera se ha erigido alrededor de un incendio en el condado de San Diego, que quemó 18 estructuras.

El incendio más grande, que cubre unos 357 kilómetros cuadrados (138 millas cuadradas) está contenido en un 57%. Ha arrasado con diez estructuras desde que estalló el 30 de junio.

Hay otros incendios en el estado que ya casi están contenidos.