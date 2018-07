Washington - A la candidata boricua al Congreso Alexandria Ocasio Cortéz le ha disgustado que después de haber perdido la candidatura demócrata al Congreso por el distrito 14 de Nueva York, el congresista Joseph Crowley siga en la papeleta como aspirante del Partido de las Familias Trabajadoras.

Previo a las primarias federales demócratas del 26 de junio, en las que perdió frente a Ocasio Cortéz, Crowley – el número cuatro de la minoría en la Cámara baja federal-, había obtenido el respaldo del Partido de las Familias Trabajadoras, una pequeña formación política con presencia en Nueva York.

Después de la sorprendente victoria de Ocasio Cortéz, de 28 años y nacida en El Bronx, el director estatal del Partido de las Familias Trabajadoras, Bill Lipton, se acercó a la campaña de Crowley para pedirle que declinara la candidatura y el grupo poder respaldar oficialmente a la boricua.

Pero, según The New York Times, Crowley declinó.

“El representante Crowley afirmó en directo, en televisión, que absolutamente respaldaría mi candidatura. En vez, me dejó esperando por tres llamadas para conceder su derrota. Ahora, organiza un reto a nombre de un tercer partido en contra de la voluntad del Partido de las Familias Trabajadoras”, tuiteó Ocasio Cortéz.

Crowley respondió también por Twitter: “Alexandria, la carrera ha terminado y los demócratas necesitan unirse. Le he dejado claro mi apoyo y el hecho de que no estoy corriendo. Hemos programado llamadas telefónicas y su equipo no ha cumplido. Me gustaría conectar, pero no estoy dispuesto a expresar quejas en Twitter”.

Alexandria, the race is over and Democrats need to come together. I’ve made my support for you clear and the fact that I’m not running. We’ve scheduled phone calls and your team has not followed through. I’d like to connect but I’m not willing to air grievances on Twitter. https://t.co/hxEeWEpI2O