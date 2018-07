Relacionados: La separación de familias migrantes divide a los Estados Unidos

Filadelfia - La policía desmanteló el jueves un campamento montado afuera de una oficina de inmigración de Filadelfia donde decenas de manifestantes se han apoderado de las aceras para protestar por la separación de niños migrantes de sus padres tras cruzar de forma ilegal la frontera entre Estados Unidos y México.

Hoy fue el cuarto día que los manifestantes acamparon frente a las oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

La policía local ha dicho que estaba ahí para salvaguardar el derecho de la gente a protestar, pero que también necesitaba mantener abierto el acceso al edificio y a la calle.

Vídeos difundidos en redes sociales mostraban a los agentes abriéndose paso por el campamento con sus bicicletas, derrumbando tiendas de campaña, lonas y sillas, y provocando caos entre los manifestantes.

VIDEO: Philly ICE protesters get arrested as police raid the #OccupyICEPHL camp.



More on this story: https://t.co/cUmPM36IRV (Video via @swansonphotog) #OccupyICE pic.twitter.com/5gEEgW8VCD