Washington - Las autoridades interceptaron hoy otros dos paquetes dirigidos contra personas críticas del presidente Donald Trump: uno en Florida dirigido al senador demócrata Corey Booker y otro en Nueva York dirigido al exjefe de inteligencia James Clapper.

El FBI confirmó que el paquete dirigido a Brooker fue interceptado en el correo en Opa-Locka, al sur de Florida.

La Policía de Nueva York informó que el sobre manila dirigido a Clapper fue interceptado en las oficinas del Servicio Postal en el centro de Manhattan. La investigación obligó al cierre de varias calles de la zona.

Se pidió a la ciudadanía que eviten el área alrededor del cruce entre la calle 52 y la Octava avenida por una fuerte presencia policial.

"El paquete se ha retirado con seguridad de la oficina del Servicio Postal en la calle West 52. Esperen fuerte presencia policial y tráfico residual en el área mientras seguimos investigando junto a las fuerzas del orden", informó la Policía local en su cuenta de Twitter.

En una rueda de prensa cerca del edificio de Correos, el jefe de Inteligencia y Contraterrorismo de la policía local, John Miller, confirmó que el paquete recobrado "parece una bomba de fabricación casera" y "coincide con otros dispositivos vistos esta semana".

Miller relató que la Policía aisló el paquete "intacto" y lo transportó en un vehículo con un contenedor especial a sus instalaciones de Rodman's Neck, como ocurrió con los dispositivos recobrados anteriormente en la CNN y en el condado de Westchester.

Desde allí será trasladado a los laboratorios del FBI en Quantico, Virginia, donde se ha centralizado la investigación sobre los paquetes, que ascienden a un total de doce, sumando otro hallado este viernes en una oficina de Correos en Florida y dirigido al senador demócrata de Nueva Jersey Cory Booker.

Miller añadió también que se había recibido una alerta por un paquete "sospechoso" apoyado sobre un árbol en Central Park, pero "no está conectado" a la investigación y "no contiene nada peligroso".

Con estos dos paquetes de hoy, suman 12 los sobres manilas con material explosivo dirigidos a 11 personalidades demócratas y la cadena de CNN.

Las autoridades intentan ahora determinan si los dispositivos estaban diseñados con la intención de explotar, o si simplemente fueron enviados para sembrar el miedo.

Por su parte, Trump afirmó hoy que está siendo culpado por los correos bomba dirigidos a algunos de sus críticos más destacados.

En un tuit publicado de madrugada, Trump escribió: "Es curioso ver como la mal calificada CNN, y otros, pueden criticarme a voluntad, incluso culparme por la actual oleada de Bombas y comparan de forma ridícula esto con el 11 de septiembre y el bombardeo en Oklahoma City, pero cuando yo los critico se vuelven locos y gritan ‘¡Eso no es presidencial!'".

Funny how lowly rated CNN, and others, can criticize me at will, even blaming me for the current spate of Bombs and ridiculously comparing this to September 11th and the Oklahoma City bombing, yet when I criticize them they go wild and scream, “it’s just not Presidential!”