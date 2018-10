Washington - El presidente Donald Trump afirmó hoy que tuvo una "excelente conversación" con el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, con quien se comprometió a trabajar "estrechamente" en materia "comercial y militar".

"Tuve una buena conversación con el recién elegido presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ganó las elecciones por un margen sustancial. ¡Acordamos que EEUU y Brasil trabajarán estrechamente en materia comercial, militar y todo lo demás!", aseguró Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

"¡Excelente llamada, le expresé mis felicitaciones!", agregó.

