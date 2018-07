Washington - El presidente, Donald Trump, aseguró hoy, lunes, que su gobierno respalda "fuertemente" la lactancia materna, en respuesta a un artículo del diario The New York Times que alega que Estados Unidos se opuso a una resolución de la ONU para apoyarla.

"La historia fallida de Noticias Falsas del NY Times hoy sobre la lactancia materna debe ser desafiada", indicó Trump en Twitter.

The failing NY Times Fake News story today about breast feeding must be called out. The U.S. strongly supports breast feeding but we don’t believe women should be denied access to formula. Many women need this option because of malnutrition and poverty.