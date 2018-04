Washington - Funcionarios del gobierno de Donald Trump dijeron que están elaborando un paquete legislativo para cerrar las “rendijas” en la ley de inmigración, después que el presidente reclamó a los legisladores republicanos que aprueben un proyecto inmediatamente, recurriendo incluso a la “opción nuclear” si es necesario para sacarlo adelante.

Los pedidos de Trump de utilizar la “opción nuclear” -modificar las normas del Senado para que baste una mayoría simple de 51 votos en lugar de 60 para aprobar una ley- han sido rechazados por el presidente del bloque mayoritario, Mitch McConnell.

La respuesta ocurre luego de que Trump criticara las leyes migratorias de Estados Unidos por "débiles". Además, dijo que México y Honduras, entre otros, las aprovechan para "mandar a mucha de su gente".

“La gran Caravana de Gente desde Honduras, que está cruzando México y acercándose a nuestra Frontera de ‘Leyes Débiles’ debe ser detenida antes de llegar. La fuente de beneficios del TLCAN está en juego, lo mismo que la ayuda exterior a Honduras y otros países que lo permitan. ¡El Congreso debe ACTUAR YA!”, tuiteó Trump el martes al amanecer.

"Por muy ridículo que suene, las leyes de nuestro país no nos permiten mandar fácilmente de vuelta a aquellos que cruzan nuestra frontera sur", añadió en otro tuit.

"México y Canadá tienen leyes migratorias más duras, mientras las nuestras son una broma de (Barack) Obama. Congreso, actúa", continuó el presidente.

Trump comenzó el tema ayer, después de que trascendiera que su gobierno impondrá a los jueces de inmigración cuotas anuales de casos a resolver para acelerar las deportaciones.

