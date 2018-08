Washington - El presidente Donald Trump prometió abordar la “situación muy grave” de las compañías de redes sociales que "suprimen" las voces conservadoras y "esconden información" y buenas noticias.

Trump ha emitido quejas similares en el pasado, pero el martes las enfocó en Google. En un tuit antes del amanecer, dijo que la búsqueda de “Trump News” en Google “muestra solo la visualización/informe de la Prensa de Noticias Falsas. En otras palabras, lo tienen AMAÑADO, para mí & para otros, para que casi todas las historias y noticias sean MALAS”.

“Republicano/Conservador y la Prensa Justa están fuera. ¿Ilegal?", agregó.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of...

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!