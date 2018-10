El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó hoy al anuncio de bancarrota de la cadena de tiendas por departamentos Sears asegurando que "para mí es muy triste".

"Para alguien de mi generación, Sears Roebuck era bien importante, así que es una pena ver lo que pasa... Sears ha estado muriendo por muchos años. Obviamente, ha sido manejado impropiamente por años", expresó a la cadena ABC el primer ejecutivo.



