Washington - El presidente, Donald Trump, renovó hoy sus críticas al presidente francés, Emmanuel Macron, por sus "bajos niveles de popularidad" a la vez que subrayó que fue Estados Unidos quien rescató a Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!