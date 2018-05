Washington - El presidente Donald Trump canceló hoy, jueves, la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un prevista para el 12 de junio en Singapur, debido, dijo, a la “ira tremenda y abierta hostilidad” en una reciente declaración de Corea del Norte.

I have decided to terminate the planned Summit in Singapore on June 12th. While many things can happen and a great opportunity lies ahead potentially, I believe that this is a tremendous setback for North Korea and indeed a setback for the world... pic.twitter.com/jT0GfxT0Lc