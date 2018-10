Washington - El presidente estadounidense, Donald Trump, culpó hoy a los medios de comunicación de contribuir a la "ira" que existe actualmente en la sociedad e instó a que cambien su "odioso" comportamiento, después de que las autoridades interceptaran varios artefactos explosivos dirigidos a figuras demócratas.

"Una gran parte de la ira que vemos hoy en día en nuestra sociedad es causada por las informaciones deliberadamente falsas e inexactas de los medios de comunicación masivos a los que me refiero como las noticias falsas", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario subrayó que se trata de algo "tan malo y odioso que ha excedido cualquier descripción".

"Los medios de comunicación masivos deben cambiar su comportamiento, RÁPIDO!", agregó.

Las autoridades interceptaron en las últimas horas cinco paquetes bomba dirigidos a las residencias de los Obama, de los Clinton, a las oficinas del exfiscal general bajo el mandato de Barack Obama Eric Holder y de la congresista demócrata Maxine Waters.

El quinto paquete iba dirigido a las oficinas de la CNN en Nueva York y tenía como destinatario el exdirector de la CIA John Brenan, también durante el mandato de Obama.

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST!