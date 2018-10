Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que está siendo culpado por los correos bomba dirigidos a algunos de sus críticos más destacados.

En un tuit publicado de madrugada, escribió: "Es curioso ver como la mal calificada CNN, y otros, pueden criticarme a voluntad, incluso culparme por la actual oleada de Bombas y comparan de forma ridícula esto con el 11 de Septiembre y el bombardeo en Oklahoma City, pero cuando yo los critico se vuelven locos y gritan ‘¡Eso no es presidencial!'".

Funny how lowly rated CNN, and others, can criticize me at will, even blaming me for the current spate of Bombs and ridiculously comparing this to September 11th and the Oklahoma City bombing, yet when I criticize them they go wild and scream, “it’s just not Presidential!”